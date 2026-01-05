अंबेडकरनगर में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला शव, परिवार में मचा कोहराम
अंबेडकरनगर में तीन दिन से लापता एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक, मोती बुद्धि, 2 जनवरी से गायब था और 8 जनवरी को उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मालीपुर। तीन दिन से गायब युवक का शव घर से कुछ दूरी पर पेड़ से संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला। गले में एक फंदा के बजाय साड़ी और दूसरा गमछा मिला। मौत की जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।
मालीपुर के धवरूवा बाजार के सरकारी बस्ती के मोटी बुद्धि का नाटे मजदूरी करता था। गत दो जनवरी को वह दिन में घर से निकला था। रात में वापस नहीं लौटा तो माता-पिता की परेशानी बढ़ गई।
तीन जनवरी से उसके अलग रह रहे दोनों भाई, पिता समेत अन्य ग्रामीण आसपास गांवों के साथ सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर जिले के आसपास की बाजारों में खोजबीन शुरू किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला।
रविवार को पिता थाना पहुंचकर फोटो के साथ गुमशुदगी की तहरीर दिया। पुलिस खोजबीन कर रही थी। सोमवार की सुबह उसका शव घर से कुछ दूरी पर राम मिलन के बाग में फंदे के सहारे लटकता मिला।
शव मिलने की सूचना पर माता पिता रोते बिलखते पहुंचे। आंख से निकल रहे आंसू के बीच मां ने बताया कि पुत्र को केवल अपने से मतलब था। कहने के बाद वह काम जिम्मेदारी से करता था। कभी गुस्सा नहीं करता था। किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी।
पुत्र मोटे बुद्धि का था, वह फंदे से लटक कर अपनी जान स्वयं क्यों देगा। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन की जा रही थी। शव पर चोट के निशान नहीं मिले है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।
