अंबेडकरनगर में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला शव, परिवार में मचा कोहराम

संवाद सूत्र, मालीपुर। तीन दिन से गायब युवक का शव घर से कुछ दूरी पर पेड़ से संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला। गले में एक फंदा के बजाय साड़ी और दूसरा गमछा मिला। मौत की जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।

मालीपुर के धवरूवा बाजार के सरकारी बस्ती के मोटी बुद्धि का नाटे मजदूरी करता था। गत दो जनवरी को वह दिन में घर से निकला था। रात में वापस नहीं लौटा तो माता-पिता की परेशानी बढ़ गई।

तीन जनवरी से उसके अलग रह रहे दोनों भाई, पिता समेत अन्य ग्रामीण आसपास गांवों के साथ सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर जिले के आसपास की बाजारों में खोजबीन शुरू किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला।

रविवार को पिता थाना पहुंचकर फोटो के साथ गुमशुदगी की तहरीर दिया। पुलिस खोजबीन कर रही थी। सोमवार की सुबह उसका शव घर से कुछ दूरी पर राम मिलन के बाग में फंदे के सहारे लटकता मिला।

शव मिलने की सूचना पर माता पिता रोते बिलखते पहुंचे। आंख से निकल रहे आंसू के बीच मां ने बताया कि पुत्र को केवल अपने से मतलब था। कहने के बाद वह काम जिम्मेदारी से करता था। कभी गुस्सा नहीं करता था। किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी।