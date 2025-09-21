ट्रेन में यात्रा के समय हुआ प्यार, प्रेमिका से मिलने के लिए टावर पर चढ़ा प्रेमी; परिजनों ने किया यह वादा

हरदोई जिले का एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने की चाह अंबेडकरनगर के एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने प्रेमिका को बुलाने की जिद की जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाद में प्रेमिका और उसके परिवार के पहुंचने पर वह नीचे उतरा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और शांति भंग की आशंका में चालान किया। दोनों परिवार शादी के लिए राजी हैं।

संवाद सूत्र, भीटी। प्रेमिका से मिलने को आतुर हरदोई जिले का प्रेमी करीब 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका को बुलाने पर ही खंभे से उतरने की जिद करके करीब डेढ़ घंटे हंगामा किया। हाईवोल्टेज ड्रामे के दौरान पुलिस नीचे उतरने के लिए काफी मनुहार करती रही। स्वजन संग प्रेमिका के पहुंचने के बाद वह टावर से नीचे उतरा। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।

प्रेमिका को उसके स्वजन के हवाले कर प्रेमी का शांतिभंग की आशंका के तहत चालान किया। भीटी के एक गांव की किशोरी करीब डेढ़ वर्ष पहले अपने पिता के साथ ट्रेन से लुधियाना अपनी बहन के यहां जा रही थी। ट्रेन में ही हरदोई जिले के थाना बिलग्राम के गांव बिन्नी के आकाश से किशोरी की मुलाकात हुई।

दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर आदान प्रदान कर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। शनिवार को प्रेमिका के स्वजन के बुलाने पर सुबह वह भीटी पहुंच गया और प्रेमिका के पिता को फोन किया, लेकिन तीन घंटे तक उसका फोन बंद था।

इससे आहत प्रेमी सुबह करीब सवा नौ बजे अढ़नपुर गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गया। थानाध्यक्ष अमित पांडेय ने बताया कि दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हैं। आरोपित का शांतिभंग की आशंका के तहत चालान कर किशोरी को स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है।

गत वर्ष प्रेमी के साथ गई थी प्रेमिका गत वर्ष प्रेमी ने प्रेमिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। छह माह बाद वापस घर लौटने पर किशोरी ने न्यायालय में अपनी मर्जी से जाने संबंधी बयान दि

पुलिस ने केस बंद कर दिया। एक सितंबर को किशोरी दोबारा गायब हो गई और 10 दिन बाद वापस लौटकर स्वजन को हरिद्वार जाने की बात बताया। पुलिस को खुद दी आत्महत्या की सूचना करीब 200 फीट टावर पर चढ़ने के बाद आरोपित ने खुद पुलिस को फोन से टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने संबंधी सूचना दी। इससे हलकान पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। वहां पहले से मौजूद ग्रामीणों संग उसका मनुहार शुरू किया, लेकिन वह प्रेमिका को बुलाने की जिद पर अड़ा रहा।