    यूपी में पराली जलाने पर किसानों पर लगा जुर्माना, प्रदूषण की रोकथाम के लिए टीम गठित

    By Mahendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में पराली जलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चल रहा है, फिर भी मामले सामने आ रहे हैं। दो किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। पिछले साल 128 मामले दर्ज हुए थे। कृषि अपशिष्ट जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। किसानों को जागरूक करने के लिए टीमें गठित की गई हैं और जुर्माने का प्रावधान है। पिछले साल 4 लाख का जुर्माना लगाया गया था, पर वसूली कम हुई।

    पराली जलाने पर दो किसान पर लगा अर्थदंड।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। पराली न जलाएं, पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती है। ऐसे तमाम स्लोगन के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए जागरुकता किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पर अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। धान की कटाई अब धीरे-धीरे तेज हो रही है और इसी बीच दो किसानों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगा दिया गया है। बीते वर्ष कुल 128 घटनाएं दर्ज हुई थी, इसमें 89 पराली जलाने और 39 कूड़ा-करकट जलाने के मामले शामिल हैं।

    कृषि अपशिष्ट/पराली के वृहद रूप से जलाये जाने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और मानव जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संज्ञान में लिया गया है। पराली एवं अन्य कृषि अपशिष्टों के जलाने से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए जनपद, तहसील, ब्लाक स्तर पर टीम का गठन हुआ है। उक्त टीमों के निर्देशन में निरंतर कृषकों को जागरुक किया जा रहा है।

    उपकृषि निदेशक डॉ. अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि दो एकड़ से कम क्षेत्रफल के लिए पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए 30 हजार रुपये तक पर्यावरण कम्पंसेशन की वसूली के निर्देश हैं। बताया कि इस वर्ष अब तक अकबरपुर के दो कृषकों पर 10 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित हुआ है। कहा कि किसान भाई पराली न जलाएं बल्कि गोशाला पर दें।

    उपचुनाव के चलते थम गई थी वसूली

    विभाग के मुताबिक बीते वर्ष कुल 128 घटनाओं पर 89 किसानों ने पराली जलाई और शेष अपशिष्ट जलाने पर कुल चार लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। इसमें 2.5 लाख रुपये की वसूली हुई थी। इसी बीच कटेहरी विधानसभा का उपचुनाव आ गया और प्रकरण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

