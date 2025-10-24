यूपी के इस जिले में नौ करोड़ की लागत से बनेंगे दो इंडोर स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

संवाद सूत्र, गोंडा। जिले में जल्द ही दो बहुउद्देशीय इनडोर स्टेडियम (मिनी स्टेडियम) का निर्माण होगा। इसके लिए राजकीय इंटर कॉलेज का अदम गोंडवी खेल मैदान और अभिनव इंटर कॉलेज कंसापुर को चिन्हित किया गया है। प्रत्येक इंडोर स्टेडियम के निमार्ण पर चार करोड़ 92 लाख खर्च किए जाएंगे। इस तरह दो इनडोर स्टेडियम निर्माण पर 9 करोड़ 84 लाख रुपये खर्च होंगे। इससे खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनडोर स्टेडियम में वालीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और अन्य इंडोर खेलों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। भवन में शौचालय, चेंजिंग रूम, वार्म-अप जोन, प्रशासनिक कार्यालय, स्वागत क्षेत्र और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनडोर स्टेडियम निर्माण से खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उनके सफलता की राह आसान होगी।

बहुउद्देशीय इनडोर स्टेडियम निर्माण से खिलाड़ियों को बैडमिंटन, कबड्डी, बास्केटबॉल और वालीबॉल जैसे कई खेलों के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, रनिंग ट्रैक, जिम और मल्टीपरपज फिटनेस केयर हाल जैसी अतिरिक्त सुविधाएं यात्रियों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होंगी।

इन सुविधाओं से स्थानीय खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी करने का बेहतर अवसर मिलेगा। विभिन्न इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। इनडोर स्टेडियमों का उपयोग राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए किया जा सकेगा। स्टेडियम में अभ्यास करने से युवाओं को खेल में सक्रिय होने का अवसर मिलेगा, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।