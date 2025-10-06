Language
    'मैं दरोगा बोल रहा हूं', कोड भेजकर साइबर अपराधी ने खाते से उड़ाए हजारों रुपये

    By omkar verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    अंबेडकरनगर के अहिरौली में एक साइबर अपराधी ने खुद को दारोगा बताकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के खाते से 16 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी की। पीड़ित राजितराम यादव को फोन करके बार कोड के माध्यम से पैसे भेजने को कहा गया। खाते में पैसे न आने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसकी जांच जारी है।

    दारोगा बनकर साइबर अपराधी ने 16 हजार ठगा

    संवाद सूत्र, भीटी। दारोगा बनकर साइबर अपराधी ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के खाते से 16 हजार रुपये की आनलाइन ठगी कर ली। पीड़ित ने अज्ञात के विरुद्ध मोबाइल नंबर समेत पुलिस को तहरीर दी है।

    अहिरौली के चांदपुर गांव की कुसुम यादव ग्राम प्रधान हैं। उनके पति राजितराम यादव प्रतिनिधि हैं। गत रविवार को करीब दोपहर 12 बजे वह अपने घर पर बैठे थे।

    इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि मैं अहिरौली थाने से तिवारी दारोगा बोल रहा हूं। आपके खाते में 25 हजार रुपया भेजवा दिया हूं। हम एक बार कोड भेज रहे हैं। इसी बार कोड पर रुपया भेज दीजिए।

    पीड़ित ने अपराधी से अपने खाते में महज 16 हजार रुपये ही होना बताया। अपराधी ने कहा कि 16 हजार ही भेज दो। शेष नौ हजार रुपये बाद में भेज देना। अपराधी के झांसे में फंसकर पीड़ित ने संबंधित बार कोड पर 15 हजार भेज दिए।

    खाते का स्टेटमेंट देखने पर पीड़ित को जानकारी हुई कि उसके खाते में कोई रुपया नहीं आया है, इससे वह स्तब्ध हो गया। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि जांच की जा रही है।

