'मैं दरोगा बोल रहा हूं', कोड भेजकर साइबर अपराधी ने खाते से उड़ाए हजारों रुपये

संवाद सूत्र, भीटी। दारोगा बनकर साइबर अपराधी ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के खाते से 16 हजार रुपये की आनलाइन ठगी कर ली। पीड़ित ने अज्ञात के विरुद्ध मोबाइल नंबर समेत पुलिस को तहरीर दी है।

अहिरौली के चांदपुर गांव की कुसुम यादव ग्राम प्रधान हैं। उनके पति राजितराम यादव प्रतिनिधि हैं। गत रविवार को करीब दोपहर 12 बजे वह अपने घर पर बैठे थे।

इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि मैं अहिरौली थाने से तिवारी दारोगा बोल रहा हूं। आपके खाते में 25 हजार रुपया भेजवा दिया हूं। हम एक बार कोड भेज रहे हैं। इसी बार कोड पर रुपया भेज दीजिए।