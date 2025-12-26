Language
    अंबेडकरनगर में मुख्यमंत्री जनता बस सेवा का कल होगा शुभारंभ, 20 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा किराया

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में मुख्यमंत्री जनता बस सेवा शनिवार से शुरू होगी, जिससे यात्रियों को 20% सस्ता किराया मिलेगा। 21 नई बसें अकबरपुर डिपो और टांडा बस स्टेशन से ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री जनता बस सेवा का होगा शुभारंभ।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मुख्यमंत्री जनता बस सेवा का शनिवार से शुभारंभ होगा। इस रोडवेज बस में 20 प्रतिशत सस्ता और कम किराए पर सफर की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री बस सेवा में चयनित 21 बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। निगम अफसरों ने रूट निर्धारित कर किराया भी तय कर दिया है।

    अकबरपुर डिपो से परिवहन निगम की 116 बसें दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, चित्रकूट संग बांदा, झांसी, बलरामपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ व वाराणसी के लिए बसों का संचालन होता है।

    योजना के तहत परिवहन निगम अकबरपुर डिपो तथा टांडा बस स्टेशन से गांव तक रोडवेज बसें से पांचों तहसीलों तथा नौ ब्लाक मुख्यालय तक 21 रोडवेज बसों के संचालन की तैयारी है।

    योजना का उद्देश्य डग्गामार वाहनों पर रोक लगाने संग यात्रियों को सुरक्षित एवं सस्ते किराए पर यात्रा की सुविधा देना है। बसों का संचालन अधिकतम 100 किलोमीटर के बीच में सिंगल चालक-परिचालक द्वारा किया जाएगा।

    अंतिम फेरे में वाहनों का ठहराव ग्रामीणांचल में रहेगा। भीटी तहसील, हंसवर बाजार, मालीपुर, जलालपुर, अकबरपुर इल्तिफातगंज, भीटी-महरुआ, जलालपुर रूट रोडवेज सेवा से 400 गांव अछूते हैं। दो लाख से अधिक आबादी आधुनिक बस सेवा सुविधा अभाव झेल रही।

    जिला अस्पताल, तहसील, ब्लाक, न्यायालय, बिजली संंग अन्य कार्यालय एवं कार्य के लिए मुख्यालय आने के लिए निजी संसाधन या ई-रिक्शा, जीप व टेंपो आदि डग्गामार वाहनों से जान जोखिम में डालने व अधिक किराया चुकाना पड़ता है।

    ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए, निजी संसाधनों से मरीज स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना पड़ता है। अब समस्या खत्म होगी। टांडा से इल्तिफातगंज, अहिरौला-अकबरपुर-जमुनीपुर होते हुए सेवागंज बड़ी संख्या में यहां यात्री साधन के लिए भटकते हैं।

    तहसील, ब्लाक, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, स्कूल तथा कालेज छात्रों समेत आम नागरिक डाग्गामारा वाहनों पर सफर में जान जोखिम सफल एवं अधिक किराया मुसीबत है। जहांगीरगंज, आलापुर, जलालपुर रामनगर, बसखारी, गोविंद साहब, शिवबाब, किछौछा दरगाह, टांडा, मेडिकल कॉलेज, श्रवणधाम तक रोडवेज बसें दौड़ने की तैयारी है।

    मुख्यमंत्री जनता बससेवा के संचालन की तैयारी पूर्ण है, शनिवार को सभी बसों को हरीझंडी दिखाई जाएगी। जनता बससेवा से यात्रियों को भरपूर लाभ मिलेगा। डागामार वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी। -कुंवर हरिओम श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, अकबरपुर डिपो।

