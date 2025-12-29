अंबेडकरनगर में पांच रूटों पर मुख्यमंत्री जनता बस सेवा का हुआ शुभारंभ, सड़कों पर दौड़ेंगी 27 बसें
अंबेडकरनगर में मुख्यमंत्री जनता बस सेवा का शुभारंभ हुआ, जिसमें पांच ग्रामीण रूटों पर बसें रवाना की गईं। एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय और विधायक धर्मराज निषा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। ग्रामीणांचल के वंचित पांच रूटों पर बसों को रवाना करके मुख्यमंत्री जनता बस सेवा का शुभारंभ हुआ। एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय तथा कटेहरी विधायक धर्मराज निषाद ने सोमवार को अकबरपुर बस डिपो से बसों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री जनता बससेवा से यात्रा करने में यात्रियों को 20 प्रतिशत कम किराए पर ही उन्हें बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।
एमएलसी तथा कटेहरी विधायक ने अकबरपुर डिपो से पांच मार्ग पर संचालित होने वाली पांच बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें अकबरपुर से कम्हरिया घाट,अकबरपुर से बूढ़नपुर, अकबरपुर से बंदीपुर-भियांव, अकबरपुर से चांदा तथा अकबरपुर से कटका-भियांव तक जाएगा।
उक्त योजना के तहत पांचों तहसीलों व नौ ब्लाक मुख्यालय तक 21 जनता सेवा बसों से विभिन्न रूट पर दौड़ेंगी। एमएलसी ने कहा कि अब डाग्गामार पर असुरक्षित सफर खत्म होगा। रोडवेज पर सुरक्षित और सस्ता सफर आम जनता कर सकेगी।
सरकार की मुख्यमंत्री जनता सेवा बस अब शहर से गांव तक जुड़ेगी। इससे जिले के लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा। विधायक ने यात्रियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की मंशा लोगों को सुखद और आरामदायक सफर देना है।
क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक कुंवर हरिओम श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के सभी सड़कों पर जनता सेवा बस संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य डग्गामार वाहन रोकने और लगातार सड़क दुर्घटना पर अंकुश लग सके।
बसों का संचालन अधिकतम 100 किलोमीटर दूरी तक सिंगल चालक-परिचालक द्वारा किया जाएगा। अंतिम फेरे में वाहनों का ठहराव ग्रामीणांचल के गांवों में अनिवार्य रहेगा। अपर जिलाधिकारी ज्योत्सना बंधु, स्टेशन इंचार्ज लक्ष्मी सिंह, बबलू यादव आदि उपस्थित रहे।
