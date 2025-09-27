Ambedkarnagar News: बंदूक, लाठी-डंडों से लैस अराजकतत्वों ने पूजा पंडाल में मचाया उत्पात

Ambedkarnagar News अंबेडकरनगर के भीटी में शुक्रवार रातबड़ी संख्या में लोग लाइसेंसी बंदूक कारतूस लाठी-डंडा हाकी आदि से लैस बाइक व कार से पंडाल में पहुंच गए। ग्रामीणों को ललकारते हुए दौड़ाकर मारना शुरू कर दिया। गांव के सदानंद राहुल व वीर सिंह समेत छह-सात लोगों को हल्की चोट आई हैं।

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर: भीटी के दुर्गापूजा पंडाल में शुक्रवार रात बंदूक व लाठी-डंडों से लैस कार और बाइक सवार अराजकतत्वों ने जमकर उत्पात किया। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से बंदूक, कारतूस, बेल्ट, कार कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पांच नामजद व अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चार की तलाश पुलिस कर रही है। स्थिति को देखते हुए सीओ ने सुरक्षा के लिए पंडाल पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। सीओ तथा थानाध्यक्ष पूरी रात भ्रमणशील रहकर जायजा लेते रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महरुआ के करौना गांव के दुर्गा पूजा पंडाल में शुक्रवार की रात नौ बजे आरती चल रही थी। इसी दौरान बेवाना के हैबतपुर ज्ञानपुर गांव के अंकित वर्मा अपने तीन-चार साथियों के साथ बाइक से पहुंचे। बाइक की लाइट आरती में शामिल महिलाओं की तरफ करते हुए, हार्न बजाकर व एक्सीलेटर तेज कर अभद्रता करने लगे। ग्रामीणों ने विरोध किया तो हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान ग्रामीण ने अराजकतत्वों की पिटाई कर दी।

आरोपितों ने भागकर जान बचाई और पंडाल से बाहर पहुंचकर अपने गांव में फोन किया। वहां से बड़ी संख्या में लोग लाइसेंसी बंदूक, कारतूस, लाठी-डंडा, हाकी आदि से लैस बाइक व कार से पंडाल में पहुंच गए। ग्रामीणों को ललकारते हुए दौड़ाकर मारना शुरू कर दिया। गांव के सदानंद, राहुल व वीर सिंह समेत छह-सात लोगों को हल्की चोट आई हैं। थानाध्यक्ष यादवेंद्र सोनकर ने बताया कि आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

ग्रामीणों ने हमलावरों को घेरकर पकड़ा गांवों में फैली ड्रोन की अफवाह के मद्देनजर गुहार पर आसपास कई गांवों के लोग पहुंच गए और चोर समझकर हमलावरों को घेर लिया। खुद को घिरता देख हमलावर वाहन छोड़ पैदल भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों की मदद से नाकेबंदी कर हमलावरों को पकड़ लिया। कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों के रास्ते भागने में सफल रहे।

ये हुए गिरफ्तार पुलिस ने बेवाना के ज्ञानपुर गांव के उमाशंकर वर्मा, उमेश वर्मा, अजीत वर्मा, जयराम वर्मा, सुमित वर्मा, शिवम सिंह, सूरज निषाद, प्रदीप निषाद व दीपक, सुल्तानपुर खुर्द के कृष्णा यादव, उदयनगर के प्रिंस यादव, मथानी के श्रवण वर्मा और सुलतानपुर जिले के दोस्तपुर के बेथरा गांव के प्रमोद निषाद को गिरफ्तार किया है।