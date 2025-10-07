Language
    घर में घुसकर बदमाशों ने लूटे साढ़े तीन लाख के आभूषण, नकदी लेकर हुए फरार

    By omkar verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:25 PM (IST)

    अंबेडकरनगर के हंसवर में एक घर में नकब लगाकर चोरों ने लाखों के आभूषण और नकदी चुरा ली। घटना के समय परिवार घर में सो रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में पुलिस की सुस्ती के कारण आक्रोश है क्योंकि बाजार में पुलिस तैनाती के बावजूद चोरी की घटनाएं हो रही हैं।

    साढ़े तीन लाख का आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए चोर।

    संवाद सूत्र, हंसवर। नकबजनी कर घर में घुसे चोर नकदी व आभूषण समेत अन्य सामान उठा ले गए। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। सोमवार की रात्रि सैदपुर लेडुवाडीह के तीरथ प्रजापति परिवार समेत घर के बरामदे में सो रहे थे। बहू समेत अन्य लोग कमरे में सो रहे थे।

    देर रात घर के पीछे ईंट की दीवार में सेंध (नकब) लगाकर चोर अंदर घुस गए। कमरे में रखा भूसे में सास-बहू का आभूषण बाक्स का ताला व अलमारी का लाकर चोरों ने तोड़ दिया। इसमें रखा 13 हजार नकद, सोने का हार, नथिया, अंगूठी, झुमका, सोने का माथबेदी, कमरबंद व चांदी का मीना तथा स्मार्टफोन समेत कीमती कपड़े उठा ले गए।

    महिला के अनुसार लगभग साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक का सामान चोर उठा ले गए। मंगलवार की सुबह करीब पांच बजे गांव की महिलाओं घर के पीछे नकब देखा तो गृहस्वामी को जानकारी दी। स्वजन घर के अंदर गए तो देखा कि बाक्स व अलमारी का ताला टूटा तथा समान बिखरा था।

    पीआरवी टीम के साथ स्थानीय पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा वारदात अंजाम दिए जाने का आरोप पीड़ित ने लगाया है। अज्ञात पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

    पुलिस की सुस्ती से बाजारवासी परेशान

    हंसवर बाजार में पुलिस पिकेट टीम की तैनाती रहती है। पुलिस की सुस्ती ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है। सोमवार की पिकेट पर एसआइ रवि यादव व कांस्टेबल धीरज सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी।

    बावजूद मुख्य रोड पर स्थित बाजार से उमाशंकर मद्धेशिया की दुकान से चोरों ने घरेलू सिलेंडर व मोबाइल फोन उड़ा दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया जानकारी कराई जा रही है।

