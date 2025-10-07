अंबेडकरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में मिला युवक का शव, इलाके में मची सनसनी

अंबेडकरनगर के किछौछा में नहर में एक युवक का शव मिला जिसकी पहचान अच्छेलाल के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार वह नशे की हालत में था। पुलिस जांच कर रही है लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। वहीं इल्तिफातगंज में भी एक माइनर में मिट्ठू नामक मंदबुद्धि व्यक्ति का शव मिला पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

संवाद सूत्र, किछौछा। बसखारी के नई बाजार में नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार की सुबह युवक का शव मिला। पुलिस ने जांच करते हुए शव को कब्जे में लिया। शव की पहचान मखदूमनगर के अच्छेलाल के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार की शाम वह नहर के पास नशे की हालत में था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों ने नहर में शव को देखा तो आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी पर रोते-बिलखते स्वजन पहुंचे। मृतक का पुत्र अमन ने पुलिस को जानकारी दी। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक शव पर कहीं चोट के निशान नहीं हैं। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का पता चल सकेगा।

माइनर में शव की हुई पहचान इल्तिफातगंज में इब्राहिमपुर के चकुआपुर गांव के पास सोमवार की शाम माइनर में मिले शव की शिनाख्त ऐनवां गांव के मिट्ठू के रूप में हुई। वह मंदबुद्धि का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उक्त गांव के बाहर देशी शराब ठेका है।

सोमवार की शाम के समय यहां भट्ठे के मजदूर व ग्रामीण बाजार में सब्जी व अन्य सामान खरीदने जा रहे थे। किसी ने देखा कि एक युवक का शव माइनर के पानी में फंसा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर आसपास लोगों की भीड़ जुट गई।