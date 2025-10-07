पंचायत चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने यूपी के गांवों की भरी झोली, विकास के लिए मिले 22.46 करोड़
बहराइच जिले में पंचायत चुनावों से पहले भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 22.46 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है जिसमें मिहींपुरवा ब्लॉक को सबसे अधिक धनराशि मिली है। इस राशि का उपयोग इंटरलॉकिंग स्ट्रीट लाइट और नाली निर्माण जैसे कार्यों के साथ-साथ कर्मचारियों के वेतन के लिए किया जाएगा। यह आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
ब्लाकवार और सर्वाधिक बजट पाने वाली पंचायतें
बलहा ब्लाक-कुल बजट 1,71,09,059, ग्राम पंचायत-नानपारा ढेहवा-14,22,800,चित्तौरा-कुल बजट-1,81,44,967, ग्राम पंचायत-रायपुर-5,63,317, हुजूरपुर-कुल बजट-1,36,24,471, ग्राम पंचायत-बसंतपुर-4,46,682, जरवल-कुल बजट-1,51,45,307, ग्राम पंचायत-बिराहिमपुर भेलहवरा-4,60,815, कैसरगंज-कुल बजट-1,16,26,238, ग्राम पंचायत-गोड़हिया-एक-6,77,656, महसी-कुल बजट-1,62,53,461, ग्राम पंचायत-महसी-6,37,943, मिहींपुरवा-कुल बजट-2,58,70,787, ग्राम पंचायत-सुजौली-9,79,109 रुपये।
वहीं, नवाबगंज-कुल बजट-1,30,80,276, ग्राम पंचायत-चौगोड़वा-5,27,440, फखरपुर-कुल बजट-1,74,95,910, ग्राम पंचायत-मंझारा तौकली-12,45,270, पयागपुर-कुल बजट-1,33,46,930, ग्राम पंचायत-शिवदहा-5,50,354, रिसिया-कुल बजट-1,57,64,619, ग्राम पंचायत-बलभद्दरपुर-6,59,808, शिवपुर-कुल बजट-1,74,89,910, ग्राम पंचायत-इंटहा-7,65,507, तेजवापुर-कुल बजट-1,45,41,376, ग्राम पंचायत-खसहा मोहम्मदपुर-5,15,309, विशेश्वरगंज-कुल बजट-15149781, ग्राम पंचायत-बालापुर-4,96,682 रुपये मिले हैं।
15वें वित्त आयोग की संस्तुति के तहत अनटाइड खाते में 22.46 करोड़ से अधिक का बजट भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। आबादी के हिसाब से पंचायतों को पैसा मिला है। इससे पक्के कार्य कराए जाएंगे। - चंद्रभान सिंह, डीपीआरओ, बहराइच।
