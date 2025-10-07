Language
    पंचायत चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने यूपी के गांवों की भरी झोली, विकास के लिए मिले 22.46 करोड़

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    बहराइच जिले में पंचायत चुनावों से पहले भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 22.46 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है जिसमें मिहींपुरवा ब्लॉक को सबसे अधिक धनराशि मिली है। इस राशि का उपयोग इंटरलॉकिंग स्ट्रीट लाइट और नाली निर्माण जैसे कार्यों के साथ-साथ कर्मचारियों के वेतन के लिए किया जाएगा। यह आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

    Hero Image
    चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों की भरी झोली।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। अगले वर्ष पंचायत चुनाव होने हैं। इससे पहले भारत सरकार ने गांवों के विकास के लिए अनटाइड खाते में 22,46,43,092 रुपये का बजट ग्राम पंचायतों को दिया है। सबसे अधिक 2.58 करोड़ का बजट मिहींपुरवा ब्लाक के हिस्से में आया है। आबादी के हिसाब से सरकार वित्तीय वर्ष में अनटाइड और टाइड के अलग-अलग खातों में दो बार में धनराशि मुहैया कराती है।

    टाइड की धनराशि सिर्फ स्वच्छता आदि पर खर्च होती है। अनटाइड की धनराशि पक्के कार्य और वेतन आदि में खर्च किए जाते हैं।  केंद्र सरकार से जारी हुई इस 22 करोड़ 46 लाख से अधिक की धनराशि से ग्राम पंचायतों में इंटरलाकिंग, स्ट्रीट लाइट, नाली, खड़ंजा आदि के निर्माण कार्य के साथ केयर टेकर, प्रधान आदि के वेतन आदि पर खर्च किया जाएगा।

    यही नहीं पहले से ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीड हुई कार्ययोजना के आधार पर ही कार्य कराकर भुगतान किया जाएगा। जिले में 14 ब्लाकों में 1041 ग्राम पंचायतें हैं।

    ब्लाकवार और सर्वाधिक बजट पाने वाली पंचायतें

    बलहा ब्लाक-कुल बजट 1,71,09,059, ग्राम पंचायत-नानपारा ढेहवा-14,22,800,चित्तौरा-कुल बजट-1,81,44,967, ग्राम पंचायत-रायपुर-5,63,317, हुजूरपुर-कुल बजट-1,36,24,471, ग्राम पंचायत-बसंतपुर-4,46,682, जरवल-कुल बजट-1,51,45,307, ग्राम पंचायत-बिराहिमपुर भेलहवरा-4,60,815, कैसरगंज-कुल बजट-1,16,26,238, ग्राम पंचायत-गोड़हिया-एक-6,77,656, महसी-कुल बजट-1,62,53,461, ग्राम पंचायत-महसी-6,37,943, मिहींपुरवा-कुल बजट-2,58,70,787, ग्राम पंचायत-सुजौली-9,79,109 रुपये।

    वहीं, नवाबगंज-कुल बजट-1,30,80,276, ग्राम पंचायत-चौगोड़वा-5,27,440, फखरपुर-कुल बजट-1,74,95,910, ग्राम पंचायत-मंझारा तौकली-12,45,270, पयागपुर-कुल बजट-1,33,46,930, ग्राम पंचायत-शिवदहा-5,50,354, रिसिया-कुल बजट-1,57,64,619, ग्राम पंचायत-बलभद्दरपुर-6,59,808, शिवपुर-कुल बजट-1,74,89,910, ग्राम पंचायत-इंटहा-7,65,507, तेजवापुर-कुल बजट-1,45,41,376, ग्राम पंचायत-खसहा मोहम्मदपुर-5,15,309, विशेश्वरगंज-कुल बजट-15149781, ग्राम पंचायत-बालापुर-4,96,682 रुपये मिले हैं।

    15वें वित्त आयोग की संस्तुति के तहत अनटाइड खाते में 22.46 करोड़ से अधिक का बजट भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। आबादी के हिसाब से पंचायतों को पैसा मिला है। इससे पक्के कार्य कराए जाएंगे। - चंद्रभान सिंह, डीपीआरओ, बहराइच।