अंबेडकरनगर में मजदूरी करने निकली युवती का हुआ अपहरण, घटना की जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। विकासित भारत जी-राम-जी में काम करने के बहाने निकली युवती को आरोपित युवक ने अपने भाई व पत्नी के सहयोग से अपहृत कर लिया। पुलिस ने सगे भाई व मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मालीपुर के एक गांव की युवती के गत 27 दिसंबर की सुबह आठ बजे घर से विकासित भारत जी-राम-जी में काम करने के बहाने निकली थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देर शाम तक वापस नहीं लौटी तो स्वजन ने खोजबीन शुरू किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। स्वजन को आशंका है कि गांव के युवक बृजेश ने अपने भाई गुड्डू और मां बिखनी देवी के सहयोग से युवती को बहलाकर अपहृत किया है।

युवती के पिता ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग किया। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवती की बरामदगी व आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अपहृत किशोरी बरामद, आरोपित की तलाश वहीं, एक अन्य मामले में अपहृत किशोरी को पुलिस ने बरामद किया है। आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जैतपुर के एक गांव की किशोरी गत 27 दिसंबर की शाम को घर से कुछ दूरी पर स्थित दुकान से सामान लेने गई थी। काफी देर बाद भी वह वापस नहीं लौटी। स्वजन के खोजबीन में उसका कोई सुराग नहीं लग सका। स्वजन के मुताबिक किशोरी एक नंबर पर बातचीत करती थी।

आशंका है कि उक्त युवक बहलाकर अपहृत किया है। आसपास और रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की, लेकिन जानकारी नहीं मिल सकी। मां ने पुलिस से मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए किशोरी को सकुशल बरामद करने और दोषी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग किया।