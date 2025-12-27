अंबेडकरनगर में वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे 2.59 लाख मतदाताओं के नाम, आयोग भेजेगा नोटिस

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में प्रत्येक मतदाता को तलाशने के लिए चुनाव आयोग का अभियान निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद अब निर्वाचन कार्यालय ने 2,58,562 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ऐसे में अब मतदाता सूची में बचे 16,12,214 मतदाता का नाम प्रकाशित किया जाएगा।

हालांकि इसमें 56,185 मतदाताओं काे नोटिस जारी करके इनसे पहचान लेना है। कुल 18,70,776 मतदाताओं के सापेक्ष 44,524 मतदाता मृतक, 46266 मतदाता अनुपस्थित, 1,41,890 मतदाता पलायित व 19339 मतदाता डुप्लीकेट संग 6543 मतदाता अन्य श्रेणी में विलोपित करने के लिए चिह्नित हुए हैं।

सत्यापन से पूर्व कुल मतदाता

विधानसभा कटेहरी में 405615, टांडा में 344809, आलापुर में 354895, जलालपुर में 420401, अकबरपुर में 345056 मतदाता शामिल रहे।

सत्यापन के बाद कुल मतदाता

विधानसभा कटेहरी में 351623, टांडा में 295511, आलापुर में 306618, जलालपुर में 365156, अकबरपुर में 293306 मतदाता शामिल हैं।

नोटिस जारी होने वाले मतदाता

विधानसभा कटेहरी में 10509, टांडा में 8690, आलापुर में 9146, जलालपुर में 15465, अकबरपुर में 12375 मतदाता हैं। इन्हें नोटिस जारी कर निर्वाचन कार्यालय अब पहचानपत्र लेगा।

नाम काटे जाने वाले मतदाताओं की संख्या

अब विधानसभा कटेहरी में 53992, टांडा में 49298, आलापुर में 48277, जलालपुर में 55245, अकबरपुर में 51750 मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाना है।

मृतक मतदाता

वोटर लिस्ट में अभी तक शामिल रहे विधानसभा कटेहरी में 8493, टांडा में 8349, आलापुर में 8461, जलालपुर में 10375, अकबरपुर में 8846 मतदाता सत्यापन के दौरान मृतक पाए गए हैं। इनका नाम विलोपित होगा।

अनुपस्थित मिले मतदाता

विधानसभा कटेहरी में 9738, टांडा में 8044, आलापुर में 6296, जलालपुर में 8192, अकबरपुर में 13996 मतदाता अनुपस्थित रहने संग इनकी तलाश नहीं हो सकी है। इनका नाम भी विलोपित किया जाएगा।

स्थाई रूप से पलायित मतदाता

विधानसभा कटेहरी में 30229, टांडा में 26266, आलापुर में 28696, जलालपुर में 32433, अकबरपुर में 24266 मतदाता स्थाई रूप से पलायित हो चुके हैं। इनका नाम भी विलोपित किया जाएगा।

डुप्लीकेट मतदाता

विधानसभा कटेहरी में 4115, टांडा में 3385, आलापुर में 4187, जलालपुर में 3996, अकबरपुर में 3656 मतदाता उक्त सूची में डुप्लीकेट पाए गए हैं। इनका नाम भी विलोपित किया जाएगा।