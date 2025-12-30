संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। टांडा-सुरहुरपुर मार्ग पर नार्थ-साउथ कॉरिडोर बनाने की योजना परवान चढ़ रही है। उक्त मार्ग के निर्माण पर 701 करोड़ रुपये व्यय होगा। इस योजना में प्रदेश के पांच जनपदों कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर एवं जौनपुर संग अंबेडकरनगर को चुना गया है।

यहां टांडा से बरियावन-पट्टी-सुरहुरपुर मार्ग को 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। सुगम सफर संग व्यापार स्थापना से आर्थिकी भी संवारने में सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की नार्थ-साउथ कारिडोर योजना का जिले को लाभ दिलवाने लेने के लिए एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय ने शासन को विगत तीन वर्ष पूर्व दिया था।एमएलसी के अथक प्रयास से यह सफलता मिली।

नार्थ-साउथ कॉरिडोर की कार्ययोजना लोक निर्माण की विशेष योजना नार्थ-साउथ कॉरिडोर में एक-मुश्त व्यवस्था के तहत अंबेडकरनगर में 29.700 किलोमीटर लंबे टांडा-सुरहुरपुर मार्ग बनाने के लिए 701 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त फोरलेन मार्ग को अब सात मीटर के स्थान पर 14 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा।

इसमें नौ-नौ मीटर की सड़क तथा बीच में ढाई मीटर का डिवाइडर समेत दो-दो मीटर की पटरी बनेगी। बरियावन बाजार में 700 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनेगा। सम्मनपुर में तमसा नदी पर 120 मीटर लंबा पुल टू-लेन क पुल बनेगा। यहां एक टू-लेन का पुल पहले से बना है। सुरहुरपुर में लगभग दो किलोमीटर लंबा बाइपास बनेगा।

यातायात की सुविधा अन्य जिला मार्ग टांडा-सुरहुरपुर मार्ग अभी विभिन्न स्थानों पर करीब 3.75 मीटर, 5.50 मीटर एवं सात मीटर तक चौड़ा है। अब इसको 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। कुल 30 किलाेमीटर उक्त मार्ग को चौड़ा होगा। टांडा, अकबरपुर, जलालपुर विधानसभाक्षेत्र को जोड़ने संग ग्रामीणांचल में सुगम यातायात मिलेगा।नेशनल हाइवे टांडा-लुंबिनी से निकलते हुए बरियावन में अकबरपुर से बसखारी फोरलेन मार्ग को जोड़ेगा। आगे बढ़ने पर सुरहुपुर में अकबरपुर-शाहगंज-जौनपुर फोरलेन मार्ग से जुड़ेगा।

प्रस्तावित खर्च नार्थ-साउथ कॉरिडोर फोरलेन सड़क निर्माण पर 337 करोड़ 63 लाख 11 हजार रुपये खर्च होगा। पुल व ओवरब्रिज बनाने पर 154 करोड़ रुपये 51 लाख रुपये व्यय होगा। भूमि अधिग्रहण एवं भवन आदि का प्रतिकर भुगतान करने पर 19 करोड़ रुपये तथा ट्रांसफार्मर व बिजली के खंभे हटाने, पेड्रों को काटने तथा लगाने, जलनिगम की पाइप एवं टेलीफोन आदि की लाइनों को विस्थापित करने पर 21 करोड़ 71 लाख 88 हजार रुपये व्यय होगा।

नार्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास में टांडा-सुरहुरपुर मार्ग का सर्वे करा लिया गया है। सड़क, पुल, ओवरब्रिज तथा भूमि के अधिग्रहण व भवनों के प्रतिकर भुगतान समेत वन, बिजली एवं टेलीफोन की लाइनों के विस्थापन का खर्च सम्मलित करके शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।- सौरभ सिंह, अधिशासी अभियंता, लोनिवि