    अंबेडकरनगर में पंचायत चुनाव की प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी, साढ़े 17 लाख मतदाता शामिल; 30 दिसंबर तक होगा संशोधन

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    अंबेडकरनगर में पंचायत चुनाव के लिए प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में साढ़े 17 लाख मतदाताओं को शामिल किया गया है। वोटर लिस्ट में संशो

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण अंबेडकरनगर। जिला निर्वाचन कार्यालय ने पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची को प्रकाशित किया है। इसमें 17 लाख 51 हजार 94 मतदाता शामिल हैं।

    उक्त मतदाता सूची को जिला निर्वाचन कार्यालय, तहसील व ब्लाक समेत समस्त बूथों पर देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस मतदाता सूची में 1.9 प्रतिशत मतदाता बढ़े हैं।

    आगामी 30 दिसंबर तक उक्त मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, संशोधित करने तथा विलोपित करने के लिए फार्म भराया जाएगा। इसी के उपरांत अगले एक सप्ताह में बीएलओ द्वारा संकलित उक्त फार्म के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

    अंतिम सूची का प्रकाशन छह फरवरी को किया जाएगा। इसमें फार्म नंबर दो नाम जोड़ने, फार्म नंबर तीन संशोधन तथा फार्म नंबर चार पर नाम विलोपित करने के लिए आवेदन किया जाएगा। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इसे जारी किया गया है।

