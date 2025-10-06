Language
    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी सुभासपा, बैठक में ल‍िया गया न‍िर्णय

    By Mahendra pratap singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:23 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पंचायत चुनाव में सभी सीटों पर लड़ने का फैसला किया। मासिक बैठक में जिलाध्यक्ष जगलाल राजभर की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। ओमप्रकाश राजभर के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की गई और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। 27 अक्टूबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा।

    सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्‍यक्ष ओपी राजभर।- फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सभी सीटों पर लड़ेगी। यह निर्णय सोमवार को मासिक बैठक जिला कार्यालय लिया गया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जगलाल राजभर एवं संचालन युवा मंच के जिलाध्यक्ष मुन्नर राजभर ने किया।

    मुख्य अतिथि के रूप में रामानंद राजभर एवं वरिष्ठ अतिथि अशोक राजभर शामिल रहे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के स्वास्थ्य ठीक होने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया गया।

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी सीटों पर जिला पंचायत प्रत्याशी लड़ने की रणनीति तैयार की गई, इसमें संगठन को बूथ स्तर तक गठन करने के निर्देश दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जातिवार आंकड़ा तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया।

    आगामी 27 अक्टूबर को पार्टी के 23वें स्थापना दिवस पर विचार किया गया। जिला पंचायत वार जातिवार आंकड़ा तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं को बताया गया। बाबूराम राजभर, बंशीलाल राजभर, उमेश राजभर, लालजी राजभर, राम अवध प्रजापति, राम तीरथ राजभर, राधेश्याम राजभर, दलसिंगार राजभर, राम निहाल राजभर, पवन राजभर, शिव पूजन प्रजापति, अमित राजभर, प्रीति राजभ, हरेंद्र राजभर, संदीप राजभर आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

