संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सभी सीटों पर लड़ेगी। यह निर्णय सोमवार को मासिक बैठक जिला कार्यालय लिया गया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जगलाल राजभर एवं संचालन युवा मंच के जिलाध्यक्ष मुन्नर राजभर ने किया।

मुख्य अतिथि के रूप में रामानंद राजभर एवं वरिष्ठ अतिथि अशोक राजभर शामिल रहे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के स्वास्थ्य ठीक होने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया गया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी सीटों पर जिला पंचायत प्रत्याशी लड़ने की रणनीति तैयार की गई, इसमें संगठन को बूथ स्तर तक गठन करने के निर्देश दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जातिवार आंकड़ा तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया।