    दिल्ली में गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, बदमाशों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद

    By mohammed saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:03 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने पोर्टर के माध्यम से गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 37.79 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया जिसकी कीमत 13.22 लाख रुपये है। आरोपियों की पहचान प्रमोद कुमार संजय चतुर्वेदी और अनित सोम के रूप में हुई है। प्रमोद पोर्टर का काम करता है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और कार जब्त की है और नेटवर्क की जांच कर रही है।

    पोर्टर के जरिये गांजा तस्करी करने वाले तीन आरोपितों को दबोचा

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में दक्षिणी जिले के अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने पोर्टर के जरिए गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 37.79 किग्रा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 13.22 लाख रुपये बताई जा रही है।

    वहीं, पकड़े गए आरोपितों की पहचान दादरी के प्रमोद कुमार, शाहपुर नोएडा के संजय चतुर्वेदी और मेरठ के अनित सोम के रूप में हुई है। इनमें प्रमोद पोर्टर में काम करता है।

    पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और कार जब्त की है। तीनों काफी समय से दिल्ली-एनसीआर में गांजे की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस उनके नेटवर्क की जांच कर रही है।

    उपायुक्त अंकित चौहान के मुताबिक, 27 सितंबर को अंबेडकर नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में डिलीवरी एप के जरिए पोर्टर के माध्यम से गांजा सप्लाई किया जा रहा है।

    सूचना को पुख्ता करने के बाद पुलिस टीम ने मुखबिरों की मदद से मदनगीर गांव में बाइक पर गांजे की सप्लाई करने पहुंचे प्रमोद कुमार को दबोचा। तलाशी में उसके कब्जे से 1.761 किग्रा गांजा मिला। प्रमोद की निशानदेही पर नोएडा में उसके सहयोगी संजय चतुर्वेदी को 676 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया।

    दोनों ने बताया कि वह मेरठ के सप्लायर अनित सोम से गांजा लेते हैं। जिसके बाद पुलिस टीम ने मेरठ के गांव सलावा में छापा मारकर अनित सोम को पकड़ा। उसके कब्जे से 35.34 किग्रा गांजा व तस्करी में इस्तेमाल कार बरामद की गई।