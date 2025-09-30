दिल्ली में गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, बदमाशों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में दक्षिणी जिले के अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने पोर्टर के जरिए गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 37.79 किग्रा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 13.22 लाख रुपये बताई जा रही है।

वहीं, पकड़े गए आरोपितों की पहचान दादरी के प्रमोद कुमार, शाहपुर नोएडा के संजय चतुर्वेदी और मेरठ के अनित सोम के रूप में हुई है। इनमें प्रमोद पोर्टर में काम करता है।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और कार जब्त की है। तीनों काफी समय से दिल्ली-एनसीआर में गांजे की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस उनके नेटवर्क की जांच कर रही है।

उपायुक्त अंकित चौहान के मुताबिक, 27 सितंबर को अंबेडकर नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में डिलीवरी एप के जरिए पोर्टर के माध्यम से गांजा सप्लाई किया जा रहा है।

सूचना को पुख्ता करने के बाद पुलिस टीम ने मुखबिरों की मदद से मदनगीर गांव में बाइक पर गांजे की सप्लाई करने पहुंचे प्रमोद कुमार को दबोचा। तलाशी में उसके कब्जे से 1.761 किग्रा गांजा मिला। प्रमोद की निशानदेही पर नोएडा में उसके सहयोगी संजय चतुर्वेदी को 676 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया।