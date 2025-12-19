यूपी में घर के दरवाजे के सामने थूकने पर युवक को उतारा मौत के घाट, इलाके में फैसी सनसनी

संवाद सूत्र, जागरण अंबेडकरनगर। सम्मनपुर में दरवाजे के सामने थूकने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे युवक की मछली काटने वाले बांके से वारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सम्मनपुर के अस्ताबाद गांव के महेंद्र और सीताराम आपस में पटीदार हैं। घर के सामने थूकने को लेकर दोनों परिवारों में आए दिन विवाद होता रहता था। गुरुवार देर रात घर के सामने थूकने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया।

जानकारी के अनुसार महेंद्र की पत्नी व बेटी एवं दूसरे पक्ष सीताराम के परिवार के बीच घर के सामने थूकने को लेकर कहासुनी चल रही थी। दोनों के बीच मामला शांत हो गया था।

लेकिन कुछ ही देर बाद विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे गांव के शैलेश पर सीताराम के पुत्र गुलाब व सुभाष ने मछली काटने वाले बांके से सिर पर प्रहार कर दिया।

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने शैलश को मृत घोषित कर दिया। वहीं विवाद में विपिन, कुंदन, विजय बहादुर आदि को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। क्षेत्राधिकारी नितीश तिवारी एवं एएसपी ने रात में ही घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के भाई कन्हैयालाल की तहरीर पर पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया है।