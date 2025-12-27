शेयर मार्केट में रुपया डूबने पर युवक ने रची लूट की कहानी, पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ा
अंबेडकरनगर में एक युवक ने शेयर मार्केट में 50 हजार रुपये गंवाने के बाद परिजनों की डांट से बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस ने जांच के दौरान य ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। शेयर मार्केट में 50 हजार रुपये डूबने पर स्वजन के डर से युवक ने लूट की झूठी कहानी रची। पुलिस ने युवक को साथ लेकर घटना स्थल पर जांच करते हुए कड़ाई से पूछताछ किया तो युवक ने सच्चाई बतायी। पुलिस ने हिदायत देकर युवक को छोड़ दिया है।
जहांगीरगंज के पतराभार गांव के सचिन पाल रामनगर पीएचसी पर डी-फार्मा प्रशिक्षु हैं। रची गई कहानी के मुताबिक वह शुक्रवार को अस्पताल से निकलकर संतकबीरनगर की उमरिया बाजार बाइक से भैंस खरीदने जा रहे थे।
अशरफाबाद बाजार जाने के लिए नहर मार्ग पर पहुंचे थे कि बाइक सवार तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर रोका और असलहा के बल पर उससे रुपये लूट लिया। असलहा लहराते हुए फरार हो गए। वह बिना किसी को बताए घर पहुंचा और मां को जानकारी दी। बाद में जानकारी होने पर पुलिस सचिन के घर पहुंची।
सचिन के मुताबिक गत सप्ताह 53 हजार में भैंस बेचा था। तीन हजार रुपए बैंक में जमा कर दिए थे। 50 हजार रुपए लेकर दूसरी भैंस खरीदने उमरिया बाजार जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को पूछताछ युवक की कहानी संदिग्ध लगी।
सख्ती से पूछताछ पुलिस ने की तो सचिन ने सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि 50 हजार रुपये शेयर मार्केट में लगाने के बाद डूब गए थे और स्वजन की डांट से बचने के लिए लूट की झूठी कहानी रची। निरीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि युवक को हिदायत देकर छोड़ दिया गया।
