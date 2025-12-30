Language
    अंबेडकरनगर में कड़ाके की सर्दी ने तोड़ा दो साल का रिकॉर्ड, तापमान पहुंचा 13.2 डिग्री सेल्सियस 

    By Mahendra Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में पिछले 15 दिनों से जारी कड़ाके की ठंड ने दो साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, दिसंबर 2025 में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया ग ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बीते 15 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड व गलन ने पिछले दो वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ष 2023 में पूरे दिसंबर में सबसे कम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तथा वर्ष 2024 दिसंबर को सबसे कम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि इस वर्ष 2025 में पूरे दिसंबर में सबसे कम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया।

    गत दिनों से सर्दी और कोहरे बदली से लोग कंपा कर रखा है। मंगलवार को सुबह 10 तक धूप निकलने के आसार देख बच्चों के चेहरे खिल उठे। दोपहर तक बादलों को चीरते हुए धूप निकली तो बच्चे खेलने के लिए मैदान में पहुंच गए। गुनगुनी धूप से थोड़ी राहत मिली और तापमान में इजाफा भी हुआ।

    बदली, कोहरा और गलन का दौर बीते एक पखवाड़े से जारी है, इससे घरों में बच्चे व बुजुर्ग घर में दुबकने को विवश कर दिया है। लंबे अंतराल के बाद धूप निकलने पर व कक्षा एक से 12 तक स्कूल बंद होने से आंबेडकर उद्यान में चहल-पहल दिखी। बच्चे धूप में खेलते व झूला का आनंद लेते हुए नजर आए।


    तापमान में सुधार

    मंगलवार को धूप खेलने से तापमान में वृद्धि हुई। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सोमवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड रिकार्ड हुआ था। हवा की गति एक किलोमीटर प्रति घंटे मापी गई है। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट जारी रहने का संकेत हैं।

    आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम विज्ञानी डॉ. अमरनाथ मिश्र ने वर्ष 2023-24 वर्ष की अपेक्षा इसवर्ष दिसंबर में सर्वाधिक सर्दी हुई। बुधवार को मौसम साफ रहने के साथ सुबह तक कोहरे रहने की उम्मीद है।

    एक सप्ताह के तापमान की स्थित

    तिथि अधिकतम न्यूनतम
    23 दिसंबर 17.7 8.0
    24 दिसंबर 17.5 9.2
    25 दिसंबर 19.6 6.0
    26 दिसंबर 18.4 7.3
    27 दिसंबर 16.2 8.2
    28 दिसंबर 13.3 7.2
    29 दिसंबर 16.4 5.0
    30 दिसंबर 18.3 7.2


    नोटः तापमान डिग्री सेल्सियस में है।