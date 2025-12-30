गैंगस्टर में केस दर्ज होते ही अंतरजनपदीय तस्कर फरार, अंबेडकरनगर में पुलिस के हाथ खाली

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। अंतरजनपदीय गोवंशीय पशु तस्करों पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार है। इक्का-दुक्का गैंगेस्टर को गिरफ्तार कर पीठ थपथपाने वाली पुलिस के हाथ अन्य आराेपिताें तक नहीं पहुंच सके हैं। इससे इनके गोवंशीय पशु वध व तस्करी में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक माह पहले मालीपुर और जैतपुर थानाध्यक्ष ने जिले के अलावा सुलतानपुर और आजमगढ़ जिले के पशु तस्करों पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जैतपुर थानाध्यक्ष थीरेंद्र आजाद ने आजमगढ़ जिले के थाना देवगांव के चिरकिहिट गांव के गिरोह के सरगना विकास उर्फ विक्की पाठक जो गोवंशीय पशु तस्करी का आरोपित था। कई जनपदों में सक्रिय संगठित गैंग का यह लीडर है। गिरोह में आजमगढ़ के देवगांव थाना के सोफीगढ़ का मुन्नू, अब्दुल्ला, टीकरगढ़ गांव का शाहिद उर्फ बब्लू उर्फ निंहका, चिरकिटिया गांव का संदीप राय गोवंशीय पशुओं की तस्करी, वध करके आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करते हैं। गिरोह की गतिविधि लगातार बढ़ रही हैं।

जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन मिलने के बाद पुलिस ने सभी पर गैंगेस्टर का केस दर्ज किया था। इनमें से पुलिस संदीप राय को चार दिन पहले गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य गैंगेस्टर फरार हैं। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह अंतरजनपदीय स्तर पर काफी समय से गोवंशीय पशुओं की तस्करी, गोवध जैसे अपराधों में शामिल हैं।



मालीपुर थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य एक माह पहले सुलतानपर जिले के अखंडनगर थाना के रामनगर (नगरी) तैय्यब शातिर गो-वध एवं गौ-तस्करी का आरोपित है। वह अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय संगठित गिरोह का लीडर है।

गिरोह में जलालपुर के रन्नूखां का पूरा का नबी अहमद उर्फ मास्टर, सुलतानपुर जिले के अखंडनगर के रामनगर (नगरी) गांव का अकमल, मकसूद, मालीपुर के धवरुआ का सिराज अली, अहिरौली के प्यारेपुर सारंगपुर प्रहलादपट्टी का सौरभ मिश्र गौ-तस्करी व गौ-कशी जैसे अपराधों से आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करते रहे हैं।

गिरोह की गतिविधियों लगातार बढ़ रही थी। पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन लेकर एक माह पहले मुकदमा दर्ज किया था। इसमें गिरोह का लीडर नबी अहमद और मकसूद को पुलिस अब तक नहीं गिरफ्तार कर सकी है।