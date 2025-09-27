Language
    यूपी में अर्द्ध नग्न हालत में खेत में मिला इंटर की छात्रा का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

    By omkar verma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:53 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में एक इंटर कॉलेज की छात्रा का शव गन्ने के खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिला। छात्रा शनिवार सुबह स्कूल के लिए निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी। ग्रामीणों को दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। पुलिस ने घटनास्थल से छात्रा का बैग और साइकिल बरामद किया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में आक्रोश है पुलिस तैनात है।

    छात्रा का अर्द्धनग्न शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। घर से स्कूल के लिए निकली इंटर कालेज की छात्रा का शव अर्द्धनग्न अवस्था में गन्ने के खेत में मिला। छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है।

    छात्रा का स्कूली बैग व साइकिल भी घटना स्थल पर मिला। जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस गांव पहुंचकर जांच कर रही है।

    मालीपुर के एक गांव की छात्रा इंटर कालेज में कक्षा 12 की छात्रा है। शनिवार की सुबह करीब आठ बजे साइकिल से स्कूल के लिए निकली थी। दोपहर बाद स्कूल में छुट्टी होने पर वह घर नहीं पहुंची तो स्वजन की परेशानी बढ़ गई और तलाश शुरू की। छात्रा की मां गांव के स्कूल में शिक्षामित्र है।

    मां ने स्कूल में फोन किया तो बताया गया कि छात्रा स्कूल नहीं आई थी। स्वजन व ग्रामीण बेटी की तलाश कर रहे थे। इसी बीच गांव की महिला ने देखा कि गांव के समीप सड़क के बगल गन्ने व धान के खेत में किसी लड़की का शव पड़ा है, पहचान ग्रामीण व स्वजन ने छात्रा के रूप में की, इससे स्वजन में कोहराम मच गया।

    पुलिस घटना स्थल पर जांच किया। घटना स्थल से ही छात्रा की साइकिल व स्कूली बैग बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक छात्रा का शव अर्द्धनग्न अवस्था में था।

    इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को घटना स्थल पर छोड़कर शामिल लोग भाग गए। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि जांच की जा रही है।

    ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस अलर्ट 

    छात्रा का शव खेत में मिलने की सूचना गांव में पहुंचते ही घटना स्थल के आसपास ग्रामीणों की भीड़ जुट गए। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए सीओ जलालपुर के नेतृत्व में जलालपुर, सम्मनपुर व मालीपुर थाने की पुलिस पहुंच गई। पुलिस स्वजन व ग्रामीणों से वार्ता कर समझाकर शांत कराया।

    सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। गांव में शाति व्यवस्था कायम है। एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दुष्कर्म और मौत का कारण स्पष्ट होगा।

    श्यामदेव, एएसपी