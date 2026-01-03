Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    माघ मेले के श्रद्धालुओं को ठहरने संग मिलेंगी कई सुविधा, DM-SP ने किया निरीक्षण

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:09 PM (IST)

    माघ मेले के शुभारंभ होते ही अंबेडकरनगर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया गया। डीएम अनुपम शुक्ल और एसपी अभिजीत आर शंकर ने भीटी, अकबरपुर समेत वि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    माघ मेले के श्रद्धालुओं को ठहरने संग मिलेंगी सुविधा।

    संवाद सूत्र, भीटी। प्रयागराज माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। इस क्रम में जिले विभिन्न क्षेत्रों, मार्गों से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने व आवागमन समेत सभी आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए डीएम अनुपम शुक्ल और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने जायजा लिया। आला अधिकारियों ने प्रमुख मार्गों समेत स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया।

    भीटी तहसील क्षेत्र के यादवनगर तिराहा, चनहा चौराहा, महरुआ चौराहा, अकबरपुर के शिवबाबा, श्रवण धाम पहुंची। गत वर्ष जिले की सीमा यादवनगर के महिला महाविद्यालय में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई थी।

    अधिकारियों ने यहां पहुंचकर व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया। टीम ने अयोध्या-बसखारी हाइवे, टांडा-वांदा हाइवे, गोशाईगंज-भीटी मार्ग, चनहा-तिवारीपुर मार्ग आदि प्रमुख मार्गों पर भ्रमण कर स्थलीय निरीक्षण किया।

    भीटी व अकबरपुर तहसील प्रशासन, सीओ समेत भीटी, अहिरौली, महरुआ पुलिस को श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित व बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने, श्रद्धालुओं के आवागमन वाले सभी प्रमुख चौराहों व स्थलों पर चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    डीएम, एसपी के साथ एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योत्सना बंधु, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतीक्षा सिंह, एसडीएम भीटी धर्मेंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी अकबरपुर विशाल सारस्वत, क्षेत्राधिकार भीटी लक्ष्मीकांत मिश्र, सीओ सदर नीतीश कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए माकूल व्यवस्थाएं रहेंगी।

    प्रमुख स्थानों पर श्रद्धालुओं के ठहरने, ठंड से बचाव में अलाव, शौचालय, पेयजल, स्नान, सुरक्षा तथा मोबाइल टाइलेट की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।