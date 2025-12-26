जोमैटो-स्विगी सहित अन्य कंपनियों के गिग वर्कर्स हड़ताल पर, डिलीवर नहीं हुए ऑनलाइन ऑर्डर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। वेतन वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर जोमैटो-स्विगी व अमेजन के डिलीवरी वर्कर्स गुरुवार से बेमियादी हड़ताल चले गए हैं। अधिकांश डिलीवरी ब्वाय ने शहर के विभिन्न होटल व रेस्टोर के व्यंजनों के मिले ऑनलाइन ऑर्डर का बहिष्कार किया।

साथ ही सेंटर प्वाइंट, समद रोड व अन्य बाजार व रोड के होटल व रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर इस हड़ताल में शामिल न होने वाले डिलीवरी ब्वाय पर अपनी नजर रखी। अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट के समन्वयक दीपक गर्ग के अनुसार प्रदर्शनकारियों से छिपकर ऑर्डर की डिलीवरी ब्वाय से ऑर्डर छिन लिया। पूरे दिन क्रिसमस पर केक, पेस्ट्री, पीजा व अन्य व्यंजन के ऑर्डर कैंसल करने पड़े। देर रात तक प्रदर्शनकारी हड़ताल पर हैं।

इंडियन फेडरेशन आफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स व अन्य संगठनों ने 25 व 31 दिसंबर को लंबित मांगों को लेकर देश व्यापी हड़ताल का एलान किया था। डिलीवरी वर्करों की मांग है कि उन्हें नौकरी की गारंटी, बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ प्रदान किए जाएं।

शहर में डिलीवरी वर्कर्स रिंकू वर्मा, आकाश सिंह, लोकेश शर्मा, मनीष कुशवाहा, राहुल वर्मा, राहुल सैनी, जितेंद्र वर्मा आदि के नेतृत्व में रायटरों ने बेमियादी हड़ताल का समर्थन किया। वर्मा ने कहा कि स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट मिनट्स सहित अन्य क्विक कामर्स सेवाओं की मांग सबसे अधिक रहती है। जोमैटो के स्थानीय मैनेजर धीरज कुमार सिंह से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।