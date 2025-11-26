Vegetables Rate Hike: टमाटर हुआ 'लाल', सहालग में सब्जियों के रेट ने बढ़ाई मुश्किलें

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इन दिनों सब्जी में टमाटर के शाैकीनों का जायका बिगड़ गया है। सहालग की दावतों ने घर की भोजन थाली पर यह असर डाल दिया है। सब्जियाें में अब टमाटर का दाम दो गुना हो गया है तो शिमला मिर्च भी महंगी हो गई है। भिंडी की सब्जी, अरबी, गोभी आदि पर भी यही असर दिख रहा है। सब्जियों के दाम अचानक बढ़ने से ऐसा हो रहा है। हालांकि मौसमी सब्जियों के दाम घटने से ग्राहक कुछ राहत महसूस कर रहे हैं।

टमाटर समेत कई सब्जियां हुईं महंगी तो मौसमी सब्जियों के गिरने लगे दाम

हरी सब्जियों का दौर शुरू हो गया है। बाजार में ये सब्जियां खूब दिख और बिक रही हैं। इनके दामों में भी कमी आने से ग्राहकों को राहत है। मगर, सब्जियों में टमाटर का स्वाद कौंन पसंद नहीं करता। टमाटर के साथ ही तोरई, भिंडी, अरबी, गोभी, कांशीफल का सेवन भी लोगों को खूब भाता है। इन सब्जियों का सेवन इम्युनिटी सिस्टम तो बढ़ाता ही है, साथ ही रक्त और हड्डियों के लिए भी यह काफी फायदेमंद होती हैं।

विटामिन ए,सी,के और लाइकोपीन से भरपूर हाेने की वजह से सर्दियों में स्किन और अन्य स्वास्थ्य लाभ में भी यह काफी फायदेमंद होती हैं। लेकिन, इन दिनों पैदावार खूब हाेने के बावजूद मंडी में इसकी कमी और बाजार में इसकी कीमत बढ़ गई है। दुकानदारों की माने तो सहालग के चलते ये सब्जियां महंगी हो गई हैं। फुटकर बाजार में इन्हें लाना बढ़ा चुनौती हो गया है। इसीलिए महंगे दाम देकर फुटकर व्यापारी इसे ला पा रहे हैं।

ये सब्जियां हुईं महंगी सब्जी अब पहले टमाटर 70 से 80 40 तोरई 100 से 120 80 भिंडी 80 से 100 50 अरबी 80 से 100 60 गोभी 40 से 50 30 कांशीफल 40 से 50 30 शिमला मिर्च 100 से 120 80 (दाम प्रति किलोग्राम में)