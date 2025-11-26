Vegetables Rate Hike: टमाटर हुआ 'लाल', सहालग में सब्जियों के रेट ने बढ़ाई मुश्किलें
अलीगढ़ में टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोगों की थाली का जायका बिगड़ गया है। सहालग के कारण टमाटर और शिमला मिर्च के दाम दोगुने हो गए हैं। हालांकि, मौसमी सब्जियों के दाम गिरने से ग्राहकों को कुछ राहत मिली है। हरी सब्जियों की आवक बढ़ने से भी बाजार में रौनक है। सर्दियों में स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद सब्जियां भी उपलब्ध हैं।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इन दिनों सब्जी में टमाटर के शाैकीनों का जायका बिगड़ गया है। सहालग की दावतों ने घर की भोजन थाली पर यह असर डाल दिया है। सब्जियाें में अब टमाटर का दाम दो गुना हो गया है तो शिमला मिर्च भी महंगी हो गई है। भिंडी की सब्जी, अरबी, गोभी आदि पर भी यही असर दिख रहा है। सब्जियों के दाम अचानक बढ़ने से ऐसा हो रहा है। हालांकि मौसमी सब्जियों के दाम घटने से ग्राहक कुछ राहत महसूस कर रहे हैं।
टमाटर समेत कई सब्जियां हुईं महंगी तो मौसमी सब्जियों के गिरने लगे दाम
हरी सब्जियों का दौर शुरू हो गया है। बाजार में ये सब्जियां खूब दिख और बिक रही हैं। इनके दामों में भी कमी आने से ग्राहकों को राहत है। मगर, सब्जियों में टमाटर का स्वाद कौंन पसंद नहीं करता। टमाटर के साथ ही तोरई, भिंडी, अरबी, गोभी, कांशीफल का सेवन भी लोगों को खूब भाता है। इन सब्जियों का सेवन इम्युनिटी सिस्टम तो बढ़ाता ही है, साथ ही रक्त और हड्डियों के लिए भी यह काफी फायदेमंद होती हैं।
विटामिन ए,सी,के और लाइकोपीन से भरपूर हाेने की वजह से सर्दियों में स्किन और अन्य स्वास्थ्य लाभ में भी यह काफी फायदेमंद होती हैं। लेकिन, इन दिनों पैदावार खूब हाेने के बावजूद मंडी में इसकी कमी और बाजार में इसकी कीमत बढ़ गई है। दुकानदारों की माने तो सहालग के चलते ये सब्जियां महंगी हो गई हैं। फुटकर बाजार में इन्हें लाना बढ़ा चुनौती हो गया है। इसीलिए महंगे दाम देकर फुटकर व्यापारी इसे ला पा रहे हैं।
ये सब्जियां हुईं महंगी
|सब्जी
|अब
|पहले
|टमाटर
|70 से 80
|40
|तोरई
|100 से 120
|80
|भिंडी
|80 से 100
|50
|अरबी
|80 से 100
|60
|गोभी
|40 से 50
|30
|कांशीफल
|40 से 50
|30
|शिमला मिर्च
|100 से 120
|80
(दाम प्रति किलोग्राम में)
इन सब्जियों के दाम गिरे
सब्जी अब पहले मटर 100 140 बैंगन 50 60 गाजर 40 60 बथुआ 40 80 मैथी 100 120 मूली 30 40 नया आलू 40 60 चुकंदर 40 80
(दाम प्रति किलोग्राम में)
सहालग के चलते टमाटर की डिमांड सबसे ज्यादा दावतों में है। इस वजह से बड़ी मंडी से सीधे दावतों में ये सब्जियां पहुंच जा रही हैं। फुटकर बाजार में इन्हें लाने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वजह से ये सब्जियां महंगी हैं।
यतेंद्र, सब्जी विक्रेता
नया आलू, चुकंदर, मूली आदि सब्जियों के दाम घटे हैं। सर्दियों में मैथी और बथुअा का सेवन भी काफी होता है। इनके दाम भी कम हुए हैं। मौसमी सब्जियां बाजार में खूब आने लगी हैं। इससे ग्राहक इनकी खरीदारी अब ज्यादा कर रहे हैं।
शाहनवाज, सब्जी विक्रेता
