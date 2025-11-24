Language
    Vegetable Prices Hike: ऐसा क्या हुआ अचानक 15 दिन में बढ़ गए सब्जियों के दाम, बिगड़ गया रसाेई का बजट

    By Dinesh Chandra Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:51 AM (IST)

    फिरोजाबाद में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ गया है। टमाटर, गोभी जैसी सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं। सहालग और मंडी में कम आवक के कारण कीमतें बढ़ी हैं। गृहणियां रसोई का बजट संभालने और पोषक तत्वों की कमी न होने देने को लेकर चिंतित हैं। विक्रेताओं का कहना है कि शादियों के सीजन के कारण मांग बढ़ने से दाम बढ़े हैं।

    सब्जियां खरीदते ग्राहक।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। टमाटर, गोभी 60 तो लौकी 50 रुपये प्रति किलो बिक रही है। साथ ही अदरक, मिर्च, मटर समेत अन्य साग-सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सहालग के चलते सब्जियों के दाम अचानक से दाेगुने हो गए हैं। मंडी में सब्जियों की आमद भी कम ही हो रही है।

    पिछले 15 दिनों में बढ़े सब्जियों के दाम, लोगों को हो रही दिक्कत

    नवंबर बीतते-बीतते सब्जियों के दाम अचानक तेजी से बढ़ रहे हैं। 15 दिन पहले जो सब्जियां 30 से 40 रुपये किलो बिक रही थीं, वे अब 50 से 60 रुपये की दर से मिल रही हैं। इससे गृहणियों की रसोई का बजट काफी प्रभावित हुआ है। उन्हें सब्जियां बनाने के लिए सोचना पड़ रहा है। उनको इस बात की भी चिंता है कि रसोई का बजट कैसे संभाला जाए और परिवार के सदस्यों में पोषक तत्वों की कमी भी न होने पाए। दालों की कीमतों में पहले से ही तेजी के चलते रसोई में सब्जी विकल्प रही। ऐसे में महंगी होतीं सब्जियों ने काफी निराश किया है।


    सब्जी.........भाव अब............भाव पहले


    टमाटर........60....................40
    गोभी..........30.....................50-60
    लौकी..........30.....................50
    खीरा..........30......................60
    भिंडी..........50......................80
    बैंगन...........30.....................50-60
    हरी मिर्च.......50......................80
    मटर............200....................60

    दो सौ रुपये खर्च करने के बाद भी उनका आधा झोला भी नहीं भरा है। सब्जियां भोजन में जरूरी हैं। ऐसे में आम लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। टमाटर और गाेभी के साथ अन्य के दाम बढ़े हैं। -मंजू पांडे


    मिर्च-टमाटर तक के दाम काफी तेज हैं। किफायत के साथ अब खरीदारी करनी पड़ रही है। बिना सब्जी के भोजन का कोई मतलब नहीं। किलो में न सही, पाव में ही सब्जियां तो खरीदनी ही पड़ेंगी। -बिंदू

    सहालग के चलते मंडी में सब्जियों की खपत काफी बढ़ गई है। इससे मांग भी बढ़ गई है। इससे कीमतें अब बढ़ गई हैं। मंडी में सब्जी तो आ रहीं हैं, लेकिन अधिक मांग के चलते दाम बढ़ गए हैं। -रोहित, फुटकर सब्जी विक्रेता
    शादियों का सीजन चल रहा है। जिससे मंडी में सब्जियों की मांग काफी हद तक बढ़ गई है। जिससे सब्जियों के दामों में काफी उछाल आया है। टमाटर, गोभी के साथ हरा मिर्च के दाम भी दोगुने हुए हैं। -मुनेश, फुटकर सब्जी विक्रेता