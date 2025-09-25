Aligarh News: बोतल में पानी समझ थिनर पीने से मासूम की मौत, पिता की एक गलती से गई बेटे की जान

अलीगढ़ में एक दुखद घटना में एक चार वर्षीय बच्चे की पानी की जगह थिनर पीने से मौत हो गई। बच्चा अपने माता-पिता के साथ एक दुकान पर गया था जहाँ उसने प्यास लगने पर पानी माँगा। दुकानदार ने बोतलों की ओर इशारा किया और बच्चे के पिता ने गलती से थिनर की बोतल उसे दे दी। थिनर पीने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बच्चों के खाने और पीने में सावधानी बहुत जरूरी है। जरा सी चूक में बुधवार की देर शाम एक अधिवक्ता के इकलौते बेटे की जान चली गई। चार वर्षीय यह बालक अपने पिता व मां के साथ एक दुकान पर गया था। वहां उसे प्यास लगी तो दुकानदार ने वहां रखीं बोतलों की ओर इशारा कर दिया।

पिता ने एक बोतल उठाकर बच्चे को दे दी, जिसे पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई। तब पता लगा कि बोतल में पानी नहीं थिनर था। अस्पताल में ले जाने से पहले ही बच्चा दम तोड़ चुका था। पिता ने किसी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया है।

घनश्यामपुरी क्षेत्र की गली नंबर तीन में रहने वाले अधिवक्ता रवेंद्र सिंह अपनी पत्नी प्रयांजलि और बेटे प्रियांश के साथ पास ही स्थित शिवा कास्टमेटिक्स की दुकान पर गए थे। प्रयांजलि कुछ सामान देख रही थीं। वहां पानी की बोतल के पास ही नाखून पालिस साफ करने के लिए एक बोतल में थिनर रखा था। बच्चे ने प्यास लगने की बात कहीं तो दुकानदार शिवा ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस बोतल में थिनर है और किसमें पानी।

दुकानदार के इशारे के बाद पिता ने एक बोतल उठाई और बिना चेक किए ही बच्चे को दे दी, जिसने पीते ही गले में जलन जैसी होने की जानकारी दी और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब बोतल सूंघने पर थिनर होने की जानकारी हुई। सभी अचेत बच्चे को लेकर बरुण हास्पीटल पहुंचे, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तब उसे घर ले गए। यहां बच्चे के शरीर में हरकत सी लगी तो उसे पास स्थित मैक्स हास्पीटल ले गए। यहां भी बच्चे को मृत बताया गया।

स्वजन फिर घर ले आए। कुछ देर बाद बच्चे के मुंह से पानी निकलने लगा। यह देख पिता ने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) की कोशिश की। मुंह से निकल रहे पानी में थिनर की गंध थी। बच्चे को जेएन मेडिकल कालेज ले जाया गया। मगर, यहां भी बच्चा मृत घोषित किया गया। इस घटना से पूरा परिवार बिलख उठा। मां बेसुध हो गई।