अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम को किसानों ने घेरा, पुराने मीटर वापस लगवाए

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अकराबाद के सिकंदरपुर गांव में स्मार्ट मीटर लगाने आई टीम को घेर लिया। किसानों का कहना है कि विरोध के बाद नए हटाकर पुराने मीटर लगा दिए गए। भाकियू के तहसील अध्यक्ष मंगल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने बताया कि टीम में शामिल कर्मचारियों ने स्मार्ट मीटर न लगाने पर कनेक्शन कटने और पुलिस केस कराने की धमकी दी थी। इससे किसान ने बिजली विभाग की टीम पर आक्रोशित हो गए।

अकराबाद के गांव सिकंदरपुर का है मामला विरोध कर रहे किसानों ने दोबारा पुराने मीटर लगाने के लिए दबाव दिया। टीम ने सभी घरों पर लगे स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर स्थापित कर दिए। किसान नेता मंगल सिंह का कहना था कि स्मार्ट मीटर योजना बिजली को निजी हाथों में सौंपने से पहले की तैयारी है, जिसे हम किसान-मजदूर नहीं होने देंगे।