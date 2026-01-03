Language
    अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम को किसानों ने घेरा, पुराने मीटर वापस लगवाए

    By Krishna Chandra Dargarh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:42 PM (IST)

    अकराबाद के सिकंदरपुर गांव में किसानों ने स्मार्ट मीटर लगाने आई बिजली विभाग की टीम का घेराव किया। भाकियू नेता मंगल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने स्मार ...और पढ़ें

    गांव सिकंदरपुर में स्मार्ट मीटर लगाने पर एकत्रित किसान। सौ. भाकियू

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अकराबाद के सिकंदरपुर गांव में स्मार्ट मीटर लगाने आई टीम को घेर लिया। किसानों का कहना है कि विरोध के बाद नए हटाकर पुराने मीटर लगा दिए गए। भाकियू के तहसील अध्यक्ष मंगल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने बताया कि टीम में शामिल कर्मचारियों ने स्मार्ट मीटर न लगाने पर कनेक्शन कटने और पुलिस केस कराने की धमकी दी थी। इससे किसान ने बिजली विभाग की टीम पर आक्रोशित हो गए।

    अकराबाद के गांव सिकंदरपुर का है मामला

    विरोध कर रहे किसानों ने दोबारा पुराने मीटर लगाने के लिए दबाव दिया। टीम ने सभी घरों पर लगे स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर स्थापित कर दिए। किसान नेता मंगल सिंह का कहना था कि स्मार्ट मीटर योजना बिजली को निजी हाथों में सौंपने से पहले की तैयारी है, जिसे हम किसान-मजदूर नहीं होने देंगे।

    पहले से ही शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर उपभोक्ता ज्यादा और अपारदर्शी बिलिंग की समस्याओं से परेशान हैं, विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। मुख्य अभियंता पकंज अग्रवाल का कहना है कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुपालन में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यह कार्य जारी रहेगा।