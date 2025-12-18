स्कूल में पढ़ाई के साथ कुत्तों की ‘गिनती’ भी करेंगे शिक्षक, बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अब परिषदीय स्कूलों के शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ाते ही नहीं दिखेंगे, बल्कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की खोज और प्रभावित स्थलों की गिनती करते हुए भी नजर आएंगे। शासन के आदेशानुसार, उच्चतम न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका के अनुपालन में शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की पहचान, रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी कड़ी में बेसिक शिक्षा विभाग ने अलीगढ़ समेत समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कार्यवाही शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं, जिससे एसआइआर में उलझे शिक्षक भी हैरान हैं। शिक्षक संगठनों ने तो विरोध शुरू कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 अगस्त व सात नवंबर को अपने आदेश में संस्थागत क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर राज्य सरकारों को आदेश सुनाया। इसके बाद शासन ने कुत्तों के आतंक से प्रभावित सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों व रेलवे स्टेशनों की पहचान करने, आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसर को पर्याप्त बाड़, चाहरदीवारी व गेट को सुरक्षित करने, परिसर की स्वच्छता और आवारा कुत्तों का प्रवेश रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने, नोडल अधिकारी का नाम, संपर्क नंबर, आगमन के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करने के आदेश समस्त विभागों को दिए, जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।