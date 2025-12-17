Language
    Aligarh News: आगरा के युवक की लोधा में हत्या, आधार कार्ड से हुई पहचान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    आगरा के राजकुमार की लोधा क्षेत्र में हत्या कर दी गई। अकराबत और हैवतपुर के बीच शव मिला, जिसकी पहचान आधार कार्ड से हुई। सत्यपाल सिंह ने खेत में शव देखकर ...और पढ़ें

    मौके पर पहुंची पुलिस।

    जागरण टीम, लोधा। लोधा क्षेत्र में गांव अकराबत व हैवतपुर के बीच नदरोई निवासी श्याम सुंदर के खेतों के बीच कच्चे रास्ते पर बुधवार सुबह एक युवक का शव मिलने से खलबली मच ग। अकराबत निवासी सत्यपाल सिंह अपने खेत पर खेत की नाली साफ करने गया था, तब वहां शव देखा।

    शव देखने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पर लोधा पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव का चेहरा क्षत विक्षत था और दोनों कनपटी पर निशान थे। तलाशी में मृतक की जेब में पेंसिल, टैस्टर, ईयर फोन, चश्मा, हाथ में घड़ी, गले में तुलसी की माला, काला धागा व आधार कार्ड मिला।

    आधार कार्ड से हुई पहचान

    आधार कार्ड में युवक नाम राजकुमार पुत्र राम भरोसी शर्मा निवासी 170 वार्ड नं 3 श्रीराम चंद्र पब्लिक विद्यालय बेईपुर आगरा दर्ज था। आधार कार्ड के अनुसार पुलिस ने स्वजनों को सूचित किया है।