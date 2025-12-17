Aligarh News: आगरा के युवक की लोधा में हत्या, आधार कार्ड से हुई पहचान

जागरण टीम, लोधा। लोधा क्षेत्र में गांव अकराबत व हैवतपुर के बीच नदरोई निवासी श्याम सुंदर के खेतों के बीच कच्चे रास्ते पर बुधवार सुबह एक युवक का शव मिलने से खलबली मच गई। अकराबत निवासी सत्यपाल सिंह अपने खेत पर खेत की नाली साफ करने गया था, तब वहां शव देखा।

शव देखने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पर लोधा पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव का चेहरा क्षत विक्षत था और दोनों कनपटी पर निशान थे। तलाशी में मृतक की जेब में पेंसिल, टैस्टर, ईयर फोन, चश्मा, हाथ में घड़ी, गले में तुलसी की माला, काला धागा व आधार कार्ड मिला।