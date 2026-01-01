Language
    मुखबिरी के शक के चलते की गई AMU परिसर में शिक्षक की हत्या, एक गिफ्तार

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:07 PM (IST)

    अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में शिक्षक राव दानिश हिलाल की हत्या मुखबिरी के शक में की गई थी। पुलिस ने अलीगढ़ के सलमान को गिरफ्तार किया है, जिस पर ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जासं, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में शिक्षक राव दानिश हिलाल की हत्या मुखबिरी के शक में की गई थी। इस मामले में अलीगढ़ के सलमान को गिरफ्तार किया है। इस पर पूर्व में एक हत्या का आरोप है, जिसमें इसके साथी जेल भेजे जा चुके हैं। सलमान को शक था कि दानिश ने मुखबरी की है, जिसके चलते उसके साथी जेल गए हैं।

    इसका बदला लेने के लिए उसने अपने दो साथियों के साथ हत्या की योजना बनाई। इनमें से एक को दिल्ली से बुलाया। इन दोनों ने 24 दिसंबर को एएमयू परिसर में गोली मारकर दानिश की हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों आरोपितों को लेकर सलमान दिल्ली चला गया। सलमान को जेल भेज दिया है।

    इसके दोनों साथियों की तलाश की जा रही है। दानिश के ससुर मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा के विधायक रहे हैं। चचिया ससुर फिजा उल्लाह चौधरी मुरादाबाद के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं।