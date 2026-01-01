मुखबिरी के शक के चलते की गई AMU परिसर में शिक्षक की हत्या, एक गिफ्तार

जासं, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में शिक्षक राव दानिश हिलाल की हत्या मुखबिरी के शक में की गई थी। इस मामले में अलीगढ़ के सलमान को गिरफ्तार किया है। इस पर पूर्व में एक हत्या का आरोप है, जिसमें इसके साथी जेल भेजे जा चुके हैं। सलमान को शक था कि दानिश ने मुखबरी की है, जिसके चलते उसके साथी जेल गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसका बदला लेने के लिए उसने अपने दो साथियों के साथ हत्या की योजना बनाई। इनमें से एक को दिल्ली से बुलाया। इन दोनों ने 24 दिसंबर को एएमयू परिसर में गोली मारकर दानिश की हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों आरोपितों को लेकर सलमान दिल्ली चला गया। सलमान को जेल भेज दिया है।