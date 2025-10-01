Language
    नाम बदलकर पहले दोस्ती फिर दुष्कर्म... एसएसपी नीरज जादौन की बनाई महिला टीम ने एनकाउंटर में पकड़ा आरोपित जुबैर

    By Manish tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपित व साथ में सीओ कमलेश कुमार व मिशन शक्ति की टीम। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। हिंदू नाम रख कर मुस्लिम युवक ने एक युवती से पहले दोस्ती की और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। ब्लैकमेल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद मिशन शक्ति टीम ने आरोपित को मुठभेड़ में दबोच लिया। इस दौरान उसके पैर में गोली भी लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    बन्नादेवी थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा था पंजीकृत

    बन्नादेवी क्षेत्र की एक युवती ने देहलीगेट क्षेत्र के फफाला मार्केट निवासी जुबैर खान उर्फ खन्ना के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। आरोप है कि आरोपित जुबैर पीड़िता से आकाश खन्ना बनकर मिला था। उसने उससे दोस्ती की। उसके बाद उसे एक होटल में ले गया, जहां शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती को जब उसकी सच्चाई पता चली तो उसने विरोध किया।

    नाम बदलकर पहले दोस्ती फिर दुष्कर्म करने का था आरोप

    आरोपित ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी भी देता था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद बाद आरोपित की तलाश के लिए टीम गठित की गई।

    एसएसपी ने बनाई थी महिला पुलिस की टीम

    एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने मिशन शक्ति अभियान फेस 5.0 के अंतर्गत महिला पुलिस की टीम बनाई। इसमें एसआई प्रिया चौधरी, रेखा तोमर, भारती जोशी, मीरा देवी, नीतू को शामिल किया गया। इस टीम ने बन्नादेवी थाना प्रभारी एसपी सिंह व एसआई इजहार अहमद के साथ आरोपित की तलाश शुरू कर दी।

    सीओ ने दी जानकारी

    सीओ कमलेश कुंमार ने बताया कि आरोपित जुबैर के होने की सूचना पर मंगलवार तड़के बरौला बाइपास पर पीएम आवास योजना के खाली खंडहर के पास टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपित ने पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर किया। बचाव में गोली चलाई गई, जो आरोपित के बाएं पैर में लगी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक तमंचा-कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुई है।

    जुबैर के खिलाफ पूर्व में भी पांच मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य थानों में भी उसका आपराधिक इतिहास होने की जानकारी है, इसका पता किया जा रहा है।