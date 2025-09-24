अलीगढ़ में एक परिवार ने एससी एक्ट में दर्ज कराए 16 मुकदमे, सच्चाई जांचने पहुंची आयोग की टीम
अलीगढ़ के हस्तपुर गांव में एक परिवार द्वारा 15 वर्षों में SC एक्ट के तहत 16 मुकदमे दर्ज कराने के मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम पहुंची। परिवार पर मुआवजा वसूली के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कराने के आरोप हैं। टीम ने अधिकारियों से बातचीत की गांव में पीड़ितों और ग्रामीणों से मिली।
एक ही थाने में 16 मुकदमे
मुआवजे के आंकड़ों में अंतर पर मांगी रिपोर्ट
2017 में भेजी गई थी रिपोर्ट
सुरक्षा की मांग के लिए आयोग में हुई थी सुनवाई
हस्तपुर में एक परिवार द्वारा कई मुकदमे दर्ज कराने के मामले में जांच के लिए आयोग की तीन सदस्यीय टीम मंगलवार को जिले में पहुंची थी। टीम ने परिवार द्वारा दर्ज मुकदमे व मिले मुआवजे की जानकारी मांगी है। स्थलीय निरीक्षण भी किया।- संजीव रंजन, डीएम
इगलास क्षेत्र के एक ही परिवार ने एससी एक्ट से जुड़े कुल 16 मुकदमे दर्ज कराए हैं। इसमें पांच मुकदमे में एफआर लग चुकी है। इसी की जांच को लेकर तीन सदस्यीय टीम जिले में पहुंची थी। संबंधित लोगों से बातचीत भी की। अब आयोग के स्तर से ही इसमें निर्णय होना है। - नीरज जादौन, एसएसपी
