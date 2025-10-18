गोंडा हाईवे पर रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, चालक-परिचालक समेत 11 घायल
अलीगढ़ के गोंडा हाईवे पर एक रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे चालक और परिचालक समेत 11 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार के कारण बस चालक का नियंत्रण खो गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
जागरण संवाददाता, लोधा (अलीगढ़)। गोंडा हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। फर्रुखाबाद डिपो की बस ने सामने चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इसमें चालक-परिचालक समेत 11 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पांच किलोमीटर तक जाम लग गया। सुबह छह बजे तक जाम में वाहनों की लंबी लाइन लगी रही।
रोरावर क्षेत्र में यह हादसा करीब दो बजे बताया जा है। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी अधिक थी। आगे चल रहे ट्रैक्टर के अचानक मुड़ने पर बस चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के शीशे टूट गए। चालक और परिचालक के अलावा नौ अन्य भी घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। हादसे से वहां लंबा जाम लग गया। सुबह छह बजे तक जाम लगा रहा।
घायलों में परिचालक मोहम्मद मुस्तफा निवासी भीम नगर प्रिंस नगर इटावा, चालक महेश चंद्र निवासी लाल दरवाजा कादरी गेट फर्रुखाबाद, सवारी शैलेन्द्र सिंह निवासी बहादुर गढ़ दिल्ली, विपिन निवासी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, शैलेन्द्र कुमार निवासी हरियापुर हरदोई, राम लखन निवासी दुर्गागंज हरदोई और धीरज निवासी लोनार हरदोई को भर्ती कर लिया है।
वहीं, एक ही परिवार के सदस्य रोहित, उसकी पत्नी सीमा, बेटी परी (ढाई साल ) और उसकी दादी धनदेवी निवासी गढ़ बड़ा गांव हरियापुर जनपद हरदोई को गम्भीर हालत के चलते सुबह 5 बजे तक जवाहर लाल मेडिकल कालेज रेफर कर दिया ।
