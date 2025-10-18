गोंडा हाईवे पर रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, चालक-परिचालक समेत 11 घायल

जागरण संवाददाता, लोधा (अलीगढ़)। गोंडा हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। फर्रुखाबाद डिपो की बस ने सामने चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इसमें चालक-परिचालक समेत 11 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पांच किलोमीटर तक जाम लग गया। सुबह छह बजे तक जाम में वाहनों की लंबी लाइन लगी रही।

रोरावर क्षेत्र में यह हादसा करीब दो बजे बताया जा है। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी अधिक थी। आगे चल रहे ट्रैक्टर के अचानक मुड़ने पर बस चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के शीशे टूट गए। चालक और परिचालक के अलावा नौ अन्य भी घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। हादसे से वहां लंबा जाम लग गया। सुबह छह बजे तक जाम लगा रहा।