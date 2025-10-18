Language
    ‘आपरेशन सिंदूर’ व ‘रिंकू सिंह’ के नाम के पटाखे मचा रहे धूम, ग्रीन पटाखों की बाजार में भरमार

    By Surjeet Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:17 AM (IST)

    दीपावली के अवसर पर अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में आतिशबाजी बाजार लगा है। इस बार 'ऑपरेशन सिंदूर' और क्रिकेटर रिंकू सिंह के नाम के पटाखे खूब बिक रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार, पटाखों की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है। बाजार में ग्रीन पटाखों की भरमार है, और 'ऑपरेशन सिंदूर' पटाखे की विशेष मांग है। बाजार में वाहनों के घूमने से कुछ परेशानियां भी हो रही हैं।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दीपावली नजदीक आते ही नुमाइश मैदान के आतिशबाजी बाजार में इस बार एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। पटाखा बाजार में इस बार ‘आपरेशन सिंदूर’ व भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के नाम पर बने पटाखों की धूम मची हुई है। लोग सबसे अधिक इन्हीं पटाखों को खरीद रहे हैं।

    दुकानदार बताते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार कीमत में कोई खास अंतर नहीं हैं। दो-चार प्रमुख पटाखों में ही पांच से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। अन्य सभी पटाखे पिछले वर्ष के मुकाबले सामान्य कीमत में ही बिक रहे हैं।

    दीपावली के त्योहार पर हर वर्ष नुमाइश मैदान में जिले का मुख्य आतिशबाजी बाजार लगता है। इस बार भी 13 से 22 अक्टूबर तक इसे लगाने का निर्णय लिया गया। जिला प्रशासन ने इसके लिए कुल 250 से अधिक अस्थाई लाइसेंस जारी किए हैं। 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है। अब इसमें तीन दिन का समय शेष बचा है।

    ऐसे में अब बाजार में पटाखा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़नी लगी है। इस बार भी आतिशबाजी बाजार में ग्रीन पटाखों की भरमार है। सबसे अधिक मांग ‘आपरेशन सिंदूर’ नाम के पटाखे की है। दुकानदार कमल बाबा ने बताया कि इस शाट्स फायर पटाखे में एक के बाद एक 240 फायर होते हैं।

    इसकी कीमत साढ़े तीन से चार हजार रुपये तक है। यह आसमान में जाकर लाल व हरे रंग की चमक बिखेरते हैं। उनका कहना है कि इस नाम का पटाखा पहली बार बाजार में आया है। यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए आपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया है। इसकी पूरे बाजार में अलग पहचान है।

    भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के नाम पर बना पटाखा भी युवाओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह भी शाट्स फायर पटाखा है। इसकी कीमत 1500 रुपये है। उन्होंने बताया कि यह पटाखा भी रिंकू के छक्कों की तरह ऊंची उड़ान भरकर आसमान में पहुचंकर तेज धमाका करता है। यह पटाखा लोगों में काफी चर्चित हो गया है।

    कीमत में मामूली बढ़ोतरी

    पटाखों की कीमत में इस बार कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। केवल अनार, फुलझड़ी, चटाई जैसे पटाखों में ही पांच से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

    बाजार में घूम रहे वाहन

    आतिशबाजी बाजार में अधिकतर दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन इस बार बाजार के अंदर भी वाहन घूम रहे हैं। शुक्रवार को बाइक-कार बाजार में घूमते हुए दिखाई दिए। इसको लेकर कई फोन अधिकारियों के पास भी पहुंचे।

     