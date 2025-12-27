Language
    अलीगढ़ में 20.04 करोड़ की लागत से ख्वाजा गार्डन तक बनेगी आधुनिक सड़क, छह महीने में पूरा होगा काम

    By Surjeet Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:47 AM (IST)

    अलीगढ़ में 20.04 करोड़ रुपये की लागत से कृषि फार्म चुंगी से ख्वाजा गार्डन तक 1.83 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। कोल विधायक अनिल पाराशर ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर की जाम समस्या से राहत दिलाने के साथ ही आधुनिक यातायात सुविधा की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। नगर निगम की ओर से मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के तहत कृषि फार्म चुंगी से केला नगर चौराहा होते हुए दोदपुर ख्वाजा गार्डन तक की सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कुल 20.04 करोड़ की राशि से यह काम पूरा होगा।

    कोल विधायक अनिल पाराशर व मेयर प्रशांत सिंघल ने रखी इसकी नींव

    शुक्रवार को कोल विधायक अनिल पाराशर व मेयर प्रशांत सिंघल ने संयुक्त रूप से इसकी नींव रखी। ख्वाजा गार्डन के पास विधिवत पूजा-अर्चना के साथ शुरुआत की गई। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक 1.83 किलोमीटर लंबी यह सड़क नगर निगम के फेज-2 के तहत बनाई जा रही है। यह शहर के वार्ड संख्या 49, 52, 55, 74, 75 व 81 को सीधे जोड़ेगी।

    यह सड़क केवल डामर की परत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण, दोनों ओर फुटपाथ निर्माण, नाला निर्माण व विद्युत केबलों को भूमिगत किया जाएगा। इसके साथ ही एचडीपीई पाइप के माध्यम से यूटिलिटी डक्ट, स्ट्रीट लाइटिंग व कैरिज-वे का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।

    लक्ष्य है कि पूरे कार्य को रिकॉर्ड छह माह में पूर्ण कर लिया जाए

    नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि इस सड़क को रामघाट रोड से होते हुए एएमयू क्षेत्र से बेहतर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इससे नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो। लक्ष्य है कि पूरे कार्य को रिकॉर्ड छह माह में पूर्ण कर लिया जाए।

    कोल विधायक अनिल पाराशर ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत शहर को आधुनिक सड़कों की सौगात मिल रही है। इससे नगरीय विकास को नई गति मिली है। मेयर ने कहा कि यह सड़क बनकर तैयार होने के बाद केला नगर-दोदपुर क्षेत्र में जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

    ये रहे मौजूद

    इस मौके पर अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, मुख्य अभियंता वीके सिंह, सहायक अभियंता राजवीर सिंह, पार्षद पुष्पेंद्र सिंह जादौन, नईम अहमद, मौ. तारिक, सबा खान नदीम अहमद, नीलाफर, दानिश नक़वी समेत अन्य मौजूद रहे।