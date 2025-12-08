'परीक्षा पे चर्चा-2026' के लिए 11 जनवरी तक होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू हो गई है। यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम छात्रों में परीक्षा से पहले तनाव, डर और चिंता को कम करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

