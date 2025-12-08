Language
    'परीक्षा पे चर्चा-2026' के लिए 11 जनवरी तक होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस

    By Vinod Bharti Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 11 जनवरी है। इसमे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू हो गई है। यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम छात्रों में परीक्षा से पहले तनाव, डर और चिंता को कम करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

    इसमें कक्षा छह से 12 तक के छात्र-छात्राएं, उनके अभिभावक व शिक्षक भाग ले सकते हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 11 जनवरी है।

    डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. विपिन वार्ष्णेय ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 10 फरवरी 2026 को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से चयनित छात्र, शिक्षक और अभिभावक सीधे प्रधानमंत्री से संवाद कर सकते हैं और परीक्षा से जुड़े अपने सवालों के समाधान पा सकते हैं।

    विद्यार्थियों का चयन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता के प्रमुख विषय-परीक्षा को उत्सव बनाएं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत हैं।

    ऐसे करें आवदेन

    चयनितों को विशेष किट और प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया सरल है। सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, 'अब भाग लें' पर क्लिक करें, अपनी श्रेणी (छात्र, शिक्षक या अभिभावक) चुनें।

    एमवाईजीओवी पोर्टल पर लॉगिन-रजिस्टर करें, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी में भाग लें और आवेदन फार्म भरकर जमा कर दें।

