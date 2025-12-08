यूपी में हेट स्पीच के मामलों को लेकर पुलिस की सख्ती...अब शिकायत मिलने का नहीं होगा इंतजार, फौरन होगा एक्शन

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। हेट स्पीच के मामलों में पुलिस अब खुद एक्शन लेगी। ऐसे मामलों में शिकायत मिलने का इंतजार नहीं होगा। बीते छह दिसंबर को लेकर इंटरनेट मीडिया पर सामने आए ऐसे बयानों को देखते हुए कुशीनगर पुलिस चौकन्ना है।

इस तरह की घटना होने पर पुलिस स्वत: संज्ञान लेगी और माहौल बिगाड़ने वाले बयान देने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सख्त कदम उठाएगी। पुलिस का मानना है कि समाज विरोधी शक्तियां एक-दूसरे के बीच नफरत फैलाकर समाज को कमजोर करने का कार्य कर रही हैं। इसका सीधा असर कानून-व्यवस्था पर पड़ रहा। प्रदेश के संभल, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, अलीगढ़ जैसे शहरों में हेट स्पीच के मामले सामने भी आ चुके हैं।

बीते छह दिसंबर से जुड़े पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर आने के बाद पुलिस सतर्क है। पुलिस का मानना है कि अराजक तत्व नफरती बयान देकर माहौल बिगाड़ने का कार्य करते हैं। इसे लेकर समाज विरोधी तत्वों पर नजर रखी जा रही है।जनपद के थानेदारों को निर्देश जारी हुआ है कि ऐसे मामलों में शिकायती पत्र मिलते ही सख्त कार्रवाई की जाए। जिन मामलों में शिकायत नहीं प्राप्त हाेती है, वहां शिकायत मिलने का इंतजार न किया जाए। बिना देर किए ऐसा करने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगा।

पुलिस करेगी रेगुलेशन की शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों में पुलिस रेगुलेशन की शक्तियों का प्रयोग करेगी और उसमें शिकायतकर्ता की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा-4 व धारा-12 तथा पुलिस रेगुलेशन के खंड एक द्वारा राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में लोकहित में यह कदम उठाने का अधिकार है।