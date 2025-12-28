14 करोड़ की लागत से बन रहा आधुनिक सुविधाओं से लैस नया सदन, नए साल में होगा लोकार्पण
अलीगढ़ के जवाहर भवन में 14 करोड़ की लागत से बन रहा नगर निगम का नया सदन अंतिम चरण में है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नया वर्ष शहरवासियों व नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है। करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से तस्वीर महल चौराहे के निकट जवाहर भवन में बन रहा बन रहे नगर निगम के नए सदन का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
पार्षदों की बैठक, नगर निगम बोर्ड व कार्यकारिणी की बैठकों को गरिमामय व सुचारु बनाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया जा रहा है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं व नवीन तकनीक का प्रतीक होगा। नए वर्ष में इसका लोकार्पण होगा। पुराने सदन के सामने ही इसे तैयार किया जा रहा है।
शनिवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इसके परिसर कास निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिए कि होली के आसपास सभी फिनिशिंग कार्य पूरे कर लिए जाएं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि फर्नीचर, सिटिंग चेयर, लाइटिंग, सेनेटरी फिटिंग, ग्लास व साज-सज्जा का कार्य केवल उच्च गुणवत्ता और नामी कंपनियों के उत्पादों से कराया जाए, ताकि सदन विश्वस्तरीय पहचान हासिल कर सके।
नगर आयुक्त ने निरीक्षण कर देखीं निर्माण कार्य की स्थिति, सुधार के दिए निर्देश
नगर आयुक्त ने बताया कि मै. ट्रिनिटी बिल्डटेक द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य की शुरुआत 26 मार्च 2025 को हुई थी, जबकि इसकी पूर्णता तिथि 25 मार्च 2026 निर्धारित है। लगभग 4111.82 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बन रहे इस भवन में भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल शामिल हैं। भूतल पर दो पार्षद हाल, मेयर व नगर आयुक्त कक्ष, मीटिंग हाल, स्टाफ रूम, लिफ्ट व शौचालय बनाए जा रहे हैं। प्रथम तल पर 188 सीटों वाला भव्य सदन हाल व लाउंज एरिया होगा, जबकि द्वितीय तल पर दो अतिरिक्त पार्षद हाल प्रस्तावित हैं। ल
मेयर प्रशांत सिंघल ने कहा कि नए सदन का निर्माण इस बोर्ड के कार्यकाल की स्वर्णिम उपलब्धि है। यहां के निर्णय शहर के विकास में सहयोगी बनेंगे।
