घर के पास खेल रहा 2 साल का मासूम अचानक गायब, पुलिस ने दर्ज किया 'अपहरण' का मुकदमा

अलीगढ़ में एक दो साल का बच्चा घर से खेलते हुए अचानक लापता हो गया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अपहरण की आशंका में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और डॉग स्क्वायड की भी मदद ली जा रही है। पुलिस की टीमें बच्चे को ढूंढने में लगी हुई है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक दो वर्ष का बच्चा घर से गायब हो गया। वह घर में ही खेल रहा था। जब नजर नहीं आया तो स्वजन ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बावजूद जब नहीं मिला तो पुलिस को सूचित किया।

पुलिस ने अपहरण की आशंका पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाशी जा रही है। गंगीरी क्षेत्र के गांव भदरोई के मूल निवासी राजू सिंह बघेल अपनी पत्नी पूजा व बेटे सूरज के साथ गांधीपार्क क्षेत्र के अचल ताल स्थित द्वारकापुरी में उमेश चौधरी के मकान में किराये पर रहते हैं। वह डेयरी पर काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि सोमवार सुबह बेटा करीब 10 बजे मंदिर के पास वाले मकान में खेल रहा था।

वह गायत्रीशक्ति पीठ में दूध देकर लौटा तो फिर उसका बेटा उसके साथ घर आ गया। वह जब दुकान जाने लगा तो उसका बेटा उसके पीछे-पीछे आने लगा। इस पर उसने एक दुकान से उसे टाफी दिलायी और घर पर पत्नी के पास छोड़ कर काम पर चला गया।

दुकान पर आने के बाद उसकी पत्नी की काल आयी, जिसमें उसने बताया कि सूरज नहीं मिल रहा है। इस पर वह घर आया और आसपास के घरों में तलाश की। उसका कहीं पता नहीं चला। सीओ द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि अपहरण की आशंका में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।