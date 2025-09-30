Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर के पास खेल रहा 2 साल का मासूम अचानक गायब, पुलिस ने दर्ज किया 'अपहरण' का मुकदमा

    By Manish tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:01 PM (IST)

    अलीगढ़ में एक दो साल का बच्चा घर से खेलते हुए अचानक लापता हो गया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अपहरण की आशंका में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और डॉग स्क्वायड की भी मदद ली जा रही है। पुलिस की टीमें बच्चे को ढूंढने में लगी हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    घर से गायब हुआ दो वर्ष का बच्चा, अपहरण की अशंका।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक दो वर्ष का बच्चा घर से गायब हो गया। वह घर में ही खेल रहा था। जब नजर नहीं आया तो स्वजन ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बावजूद जब नहीं मिला तो पुलिस को सूचित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने अपहरण की आशंका पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाशी जा रही है।

    गंगीरी क्षेत्र के गांव भदरोई के मूल निवासी राजू सिंह बघेल अपनी पत्नी पूजा व बेटे सूरज के साथ गांधीपार्क क्षेत्र के अचल ताल स्थित द्वारकापुरी में उमेश चौधरी के मकान में किराये पर रहते हैं। वह डेयरी पर काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि सोमवार सुबह बेटा करीब 10 बजे मंदिर के पास वाले मकान में खेल रहा था।

    वह गायत्रीशक्ति पीठ में दूध देकर लौटा तो फिर उसका बेटा उसके साथ घर आ गया। वह जब दुकान जाने लगा तो उसका बेटा उसके पीछे-पीछे आने लगा। इस पर उसने एक दुकान से उसे टाफी दिलायी और घर पर पत्नी के पास छोड़ कर काम पर चला गया।

    दुकान पर आने के बाद उसकी पत्नी की काल आयी, जिसमें उसने बताया कि सूरज नहीं मिल रहा है। इस पर वह घर आया और आसपास के घरों में तलाश की। उसका कहीं पता नहीं चला। सीओ द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि अपहरण की आशंका में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।

    डाग स्क्वायड की मदद से भी बच्चे की तलाश की गई। गिरने की आशंका पर पास के नाले-नाली में भी देखा गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। बच्चे की तलाश के लिए थाना प्रभारी राजवीर सिंह परमार के नेतृत्व में दो टीमें गठित की गई हैं।