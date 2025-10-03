Language
    पार्क में आपत्तिजनक स्थिति में युवक के साथ मिली छात्रा, तलाशी लेने पर बैग में मिले कागज को पढ़कर लोग रह गए सन्न

    By Manish tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:29 PM (IST)

    अलीगढ़ के जवाहर पार्क में फुरकान नामक एक युवक को आठवीं की छात्रा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। उसके बैग से शादी की रस्मों का पर्चा मिला। पूछताछ में उसने अपना असली नाम बताया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्क में पैसे लेकर अनैतिक प्रवेश देने का आरोप लगाया है।

    कापी के पन्ने पर विवाह की रस्में लिख छात्रा के साथ जवाहर पार्क पहुंचा युवक, पकड़ा

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। हिंदू नाम रख आठवीं की छात्रा को लेकर जवाहर पार्क पहुंचे युवक को सैर सपाटा करने आए लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में दबोच लिया। जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें मिले एक कागज ने लोगों को हैरान कर दिया।

    कागज में विवाह की रश्में व कार्यक्रम के लिए निर्धारित दिन लिखे हुए थे। उसके हिसाब से शुक्रवार को हल्दी की रश्म पूरी होनी थी और सोमवार को विवाह संपन्न होना था। यह देख जब लोगों का गुस्सा बिफरा तो युवक ने भागने का प्रयास किया।

    जिसे पकड़ लिया गया और छात्रा के स्वजन और पुलिस को सूचित कर मौके पर बुला लिया गया। सख्ती करने पर आरोपित ने अपना असली नाम भी कबूल लिया। उसे गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। उसके खिलाफ छात्रा की मां की तहरीर पर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

    सिविल लाइन क्षेत्र के शहर के इस सबसे बड़े पार्क में सुबह आठ बजे के करीब चर्च के पीछे आरोपित युवक लोको कालोनी निवासी फुरकान व एक विद्यालय की यूनिफार्म में आठवीं की छात्रा आपत्तिजनक स्थिति में दिखे। बीजेपी के महानगर महामंत्री मानव महाजन व उनके साथ आए लोगों ने जब यह देखा तो इस पर आपत्ति जताई।

    दोनों को पकड़ लिया और पूछताछ की गई। युवक ने पहले अपना नाम आकाश बताया। उसकी बात संदेह जनक लगी तो और जानकारी ली गई। बैग चेक किया गया तो उसमें कपड़े व एक कागज मिला। इसमें छात्रा व आरोपित फुरकान का नाम लिखा हुआ था। शादी कार्ड की तरह लिखे गए कागज में विवाह की रश्में भी दर्ज थीं।

    इसमें हल्दी शुक्रवार को 5:30 बजे, फिर शनिवार को तेल, रविवार को घुड़चढ़ी, बरात सोमवार और प्रतिभोज मंगलवार को लिखा हुआ था। छह लड़कियों व एक युवक का नाम भी लिखा था। दिल के आकार में अंगूठे का निशान था। माजरा समझते ही जब और सख्ती की गई तो आरोपित भागने लगा, जिसे पकड़ लिया और पुलिस व छात्रा के स्वजन को सूचित कर मौके पर बुला लिया गया।

    इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने बताया कि छात्रा की मां ने बताया कि आरोपित फुरकान उनकी ही गली में रहता है। वह पहले भी छात्रा के साथ गलत काम कर चुका है। इसकी वह कई बार उनके परिवार से शिकायत कर चुकी थीं। दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। शनिवार को जेल भेज दिया जाएगा।

    पैसे के लालच में गार्ड और ठेकेदार किसी को भी पार्क में दे रहे प्रवेश

    जवाहर पार्क में पैसे के लालच में किसी को भी प्रवेश दिए जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए भाजपा पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से इस पर रोक लगाने की मांग उठाई है।

    भाजपा के महानगर महामंत्री मानव महाजन ने बताया कि जवाहर पार्क में टिकट लेकर किसी को भी प्रवेश दे दिया जा रहा है। स्कूली ड्रेस में युवक के साथ छात्रा होने पर भी आपत्ति नहीं जताई जा रही, बल्कि अतिरिक्त पैसे के लालच में उन्हें भी प्रवेश दे दिया जा रहा है।

    बताया कि सीओ सिविल लाइन से सख्ती करने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि पार्क में सादा वर्दी में पुलिस की तैनाती की भी मांग उठाई। इसको लेकर शनिवार को एसएसपी से भी मिलेंगे। इस दौरान प्रदीप सिंघल, विजय विक्रम, अर्जुन आदि भी थे।

    जवाहर पार्क के ठेकेदार और सिक्योरिटी को पूर्व में भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि इस तरह से किसी को प्रवेश न दें। स्कूली यूनिफार्म में यदि बच्चे किसी युवक के साथ हैं या कोई संदिग्ध लगता है तो प्रवेश न दें और पुलिस को भी सूचित करें। ठेकेदार अौर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जा रहा है। -सर्वम सिंह, सीओ सिविल लाइन