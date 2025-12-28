Language
    इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर बुलाया युवक, फिर जमकर बरसाए लात-घूसे

    By Manish Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:20 AM (IST)

    एक युवक को इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर बुलाया गया और फिर स्कूल के समय की पुरानी रंजिश के चलते अलीगढ़ के मसूदाबाद में बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित के भाई क ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इंस्टाग्राम आडी पर लड़की बनकर मैसेज कर युवक को बुलाया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। स्कूल के समय के दौरान की खुन्नस के चलते ऐसा किया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद समेत सात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

    बन्नादेवी क्षेत्र के मसूदाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की वारदात

    खैर रोड यमुना पुरम कॉलोनी निवासी शिवम ने पुलिस को बताया कि बीती 29 अक्टूबर की शाम आरोपित शिवम ने अपनी इंस्टाग्राम आडी से लड़की बनकर भाई रितेश को धोखे से बुलाया। बन्नादेवी क्षेत्र के मसूदाबाद स्थित बैंक आफ बड़ौदा के बरावर वाली गली में आरोपित ने विशाल अग्रवाल, भरत भारती, पीयूष, मनोज व दो अज्ञात समेत सात ने उसको लात घूसों से मारना शुरू कर दिया। उनके पास तमंचा व चाकू भी थे।

    स्कूल के समय की रंजिश में पीटा, पांच नामजद समेत सात पर मुकदमा

    आरोपित कह रहे थे कि तुझे स्कूल टाइम से जानते हैं और उस वक्त तू हाथ नहीं लगा। आरोपित बदमाशी करते हैं और दबंग लोग हैं। धमकाने के बाद आरोपित भाग गए। उसके बाद घटना की वीडियो इंस्टाग्राम आडी पर प्रसारित कर दी। इसमें वह उसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति को भी पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो सार्वजनिक होने से उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच की जा रही है।