इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर बुलाया युवक, फिर जमकर बरसाए लात-घूसे

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इंस्टाग्राम आईडी पर लड़की बनकर मैसेज कर युवक को बुलाया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। स्कूल के समय के दौरान की खुन्नस के चलते ऐसा किया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद समेत सात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बन्नादेवी क्षेत्र के मसूदाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की वारदात



खैर रोड यमुना पुरम कॉलोनी निवासी शिवम ने पुलिस को बताया कि बीती 29 अक्टूबर की शाम आरोपित शिवम ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से लड़की बनकर भाई रितेश को धोखे से बुलाया। बन्नादेवी क्षेत्र के मसूदाबाद स्थित बैंक आफ बड़ौदा के बरावर वाली गली में आरोपित ने विशाल अग्रवाल, भरत भारती, पीयूष, मनोज व दो अज्ञात समेत सात ने उसको लात घूसों से मारना शुरू कर दिया। उनके पास तमंचा व चाकू भी थे।