Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एसएसपी नीरज जादौन का कड़ा संदेश, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी

    By Santosh Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:21 AM (IST)

    एसएसपी नीरज कुमार जादौन की अध्यक्षता में पुलिस लाइन छेरत, अलीगढ़ में सैनिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों की आवास, चिकित्सा, अवकाश और ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एसएसपी नीरज जादौन।

    संवाद सूत्र, जवां। पुलिस लाइन छेरत स्थित नवीन सभागार में रविवार को एसएसपी नीरज कुमार जादौन की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनकर समाधान करना व मनोबल बढ़ाना रहा।

    पुलिस लाइन छेरत में हुआ सैनिक सम्मेलन का आयोजन

    कार्यक्रम में एसएसपी ने पुलिसकर्मियों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए आवास, चिकित्सा, अवकाश, ड्यूटी व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक विषयों से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थों को समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, रहन-सहन एवं जनता के प्रति व्यवहार को लेकर साफ निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

    आगंतुक की समस्या को संवेदनशीलता से सुनकर उसका निष्पक्ष समाधान किया जाए

    एसएसपी ने थानों पर आने वाले प्रत्येक आगंतुक की समस्या को संवेदनशीलता से सुनकर उसका निष्पक्ष समाधान किया जाए। रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई दक्षताओं को फील्ड ड्यूटी में प्रभावी रूप से लागू करने, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने तथा आमजन के साथ शालीन, संयमित और सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

    इस मौके पर एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, एसपी देहात अमृत जैन, एसपी क्राइम ममता कुरील, सीओ लाइन मयंक पाठक, प्रशिक्षु आपीएस सम्यक चौधरी, प्रतिसार निरीक्षक अनुभव त्रिपाठी व सभी क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे।