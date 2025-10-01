Language
    हम दाेनों बालिग हैं और शादी करनी हैं लेकिन... परिवार हुआ खिलाफ तो अलीगढ़ में थाने पहुंचे प्रेमी युगल

    By Manish tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:37 PM (IST)

    अलग-अलग जाति के युवक-युवती के प्रेम संबंध थाने तक पहुंचने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। दोनों बालिग थे और शादी करना चाहते थे लेकिन परिवार वाले खिलाफ थे। पुलिस ने उन्हें समझाया और साथ घर भेज दिया। थाने में शादी कराने की अफवाह है जिसे पुलिस ने खारिज किया है। मामला एसओ के संज्ञान में नहीं है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण टीम, अलीगढ़। दो अलग−अलग जाति परिवार के युवक व युवतियों के बीच चल रहा प्रेम प्रसंग थाने पहुंच गया। दोनों बालिग हैं। पुलिस ने भी दोनों व उनके परिवार के लोगों को समझाया और फिर दोनों को एक साथ घर भेज दिया। चर्चा है कि पुलिस ने उनकी थाने में ही शादी भी करा दी। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है।

    लोधा क्षेत्र का मामला, थाने में ही शादी कराने की चर्चा, पुलिस कर रही इनकार

    लोधा निवासी दो अलग−अलग जाति परिवार के युवक व युवती के बीच प्रेम संबंध हो गए। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों के परिवार को ये नामंजूर था। दोनों की शादी के बीच आड़े आ रहे परिवार के लोगों की वजह से दोनों ने परेशान थे। मंगलवार को इसकी जानकारी लोधा थाने की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस युवती को थाने ले गई।

    पुलिस ने दोनों को समझाया

    युवक को भी वहां बुला लिया। उसके बाद दोनों को समझाया गया। दोनों बालिग हैं और मर्जी से एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। लिहाजा काफी समझाने के बाद पुलिस ने दोनों को एक साथ घर भेज दिया। चर्चा है कि थाने में ही युवक व युवती की मर्जी को जानकर उनका आपस में औपचारिक विवाह भी कराया गया। हालांकि पुलिस इसे अफवाह बता रही है।

    एसआई नवदीप का कहना है कि दोनों बालिग हैं और मर्जी से विवाह करना चाहते हैं। इसलिए दोनों को परिवार वालों के समक्ष साथ रहने के लिए भेज दिया गया। एसओ अंकित सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है।