हनीट्रैप गैंग की गिरफ्तार महिलाओं ने खोले राज, 'शादी का लालच देकर फंसाता था गैंग और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल'

अलीगढ़ में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश हुआ है। यह गैंग शादी का लालच देकर पुरुषों को फंसाता और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। जवां क्षेत्र के एक डॉक्टर को फंसाकर डेढ़ लाख रुपये वसूले गए। क्वार्सी पुलिस ने सरगना समेत तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शादी का लालच देकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाना। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना । इस गैंग का यही काम था। जवां क्षेत्र के एक निजी क्लीनिक चलाने वाले चिकित्सक को इस गैंग ने हनी ट्रेप में फंसाकर डेढ़ लाख रुपये हड़प लिए। अन्य लोगों को भी जाल में फंसाने की तैयारी में थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्वार्सी पुलिस ने हनी ट्रेप गैंग के सरगना समेत तीन महिला सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 50 हजार रुपये की नकदी भी बरामद की है। गैंग के अन्य लोग भागने में सफल रहे। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक व सीओ सिविल लाइंस सर्वम सिंह ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि जवां के रहने वाले क्लीनिक चलाने वाले एक निजी चिकित्सक ने पुलिस से धोखाधड़ी से हनी ट्रैप कर जबरन डेढ़ लाख रुपये की वसूलने की शिकायत की थी। मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई। जांच में जवां के सुनाना निवासी रामअवतार का नाम सामने आया।

जवां क्षेत्र के डाक्टर को बनाया निशाना, गैंग के सरगना ने पहले की थी दोस्ती रामअवतार की निजी चिकित्सक से पूर्व से ही जान-पहचान थी। इसके बाद उनकी मित्रता हो गई। 20 अगस्त को रामअवतार ने निजी चिकित्सक से कहा कि एक होटल में पार्टी में आना है। इस पर निजी चिकित्सक पार्टी में शामिल होटल पहुंचा। वहां रामअवतार के अलावा क्वार्सी के रजानगर निवासी टीपू व चार औरतें पहले से मौजूद थीं। पार्टी शुरू हुई तो लोगों ने चिकित्सक को पकड़ लिया। सभी चिल्लाने लगे कि तुम औरतों से छेड़छाड कर रहे हो। तुम्हारे खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। बचना है तो पांच लाख रुपये दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ महिला से बलात्कार की रिपोर्ट लिखा देंगे।

डॉक्टर को एक होटल में बुलाकर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, डर के मारे दिए रुपये इस पर चिकित्सक घबरा गया। अपने घरवालों से पैसों का इंतजाम कर गैंग लीडर रामअवतार व उसके साथियों को डेढ़ लाख रुपये दे दिए। गैंग सदस्यों ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। गैंग ने पुलिस पूछताछ में गुलशेर नाम के एक व्यक्ति से इसी प्रकार की वसूली करने की बात स्वीकारी की है। यही नहीं यह गैंग महिलाओं की मदद से योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक आधार पर पुरुषों को बहलाने और उकसाने का कार्य करता है।

रकम न मिलने पर महिला को पीड़ित बताकर लिखा जाता है झूठा मुकदमा महिला को उस व्यक्ति के पास एकांत में भेजकर यकायक अन्य महिलाओं के साथ मौके पर पहुंचकर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़कर बलात्कार करने के मुकदमे का भय दिखाकर उस व्यक्ति से मोटी रकम की मांग की जाती थी। रकम न मिलने पर महिला को पीड़ित बताकर झूठा मुकदमा लिखा दिया जाता है। पुलिस ने एफएम टावर नगला पटवारी क्वार्सी से इस गैंग के सरगना रामअवतार व उसकी तीन महिला साथियों को गिरफ्तार किया गया है। दो अन्य सदस्य भाग गए।

ऐसे फंसाया जाल में एसओ क्वार्सी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि रामवतार एक महिला को लेकर डाक्टर के पास गया था। उससे बच्चा न होने की परेशानी बताई। बातों ही बातों में उसने डाक्टर का नंबर लेकर महिला को दे दिया। बीमारी के बहाने से महिला डाक्टर से बात करती रही। धीरे-धीरे महिला ने डाक्टर को अपने जाल में फंसा लिया।