नगीना सांसद चंद्रशेखर को दी थी पीटने की धमकी, आरोपी हिंदू नेता अलीगढ़ से गिरफ्तार
आजाद समाज पार्टी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने वाले हिंदूवादी नेता मोहन चौहान को अलीगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहन चौहान पर चंद्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने वाले हिंदूवादी नेता को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुलिस लाइन के पास तस्वीर महल से पकड़ा गया। इस दौरान उन्होंने सनातनी नारे लगाए।
हिंदूवादी नेता मोहन चौहान पर सांसद चंद्रशेखर को पीटने की धमकी देने का आरोप है। इस आरोप के साथ उनका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होना बताया जा रहा है। इस मामले में आजाद समाज पार्टी की ओर से मुकदमा भी पंजिकृत हुआ था। पुलिस उसके बाद से आरोपी नेता की तलाश कर रही थी।
मंगलवार को उनके सिविल लाइन क्षेत्र में होने की जानकारी पर पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस लाइन के पास से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान भी सांसद आजाद के खिलाफ उन्होंने खूब नारेबाजी की। पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाकर ले गई। इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।
