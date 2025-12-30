नगीना सांसद चंद्रशेखर को दी थी पीटने की धमकी, आरोपी हिंदू नेता अलीगढ़ से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने वाले हिंदूवादी नेता को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुलिस लाइन के पास तस्वीर महल से पकड़ा गया। इस दौरान उन्होंने सनातनी नारे लगाए।

हिंदूवादी नेता मोहन चौहान पर सांसद चंद्रशेखर को पीटने की धमकी देने का आरोप है। इस आरोप के साथ उनका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होना बताया जा रहा है। इस मामले में आजाद समाज पार्टी की ओर से मुकदमा भी पंजिकृत हुआ था। पुलिस उसके बाद से आरोपी नेता की तलाश कर रही थी।