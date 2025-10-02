Language
    घर में घुसकर महिला से मारपीट की, तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी

    By Kiran Pal Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:45 PM (IST)

    ताला नगरी क्षेत्र की एक महिला ने पड़ोसी युवक दानवीर पर मारपीट कपड़े फाड़ने और बेटे को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी उस पर बुरी नजर रखता है और लगातार परेशान कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और पीड़िता ने बेटे की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

    घर में घुसकर महिला से मारपीट की। जागरण

    संवादसूत्र, जागरण हरदुआगंज। तालानगरी क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पड़ोसी के एक युवक पर मारपीट कर कपड़े फाड़ देने और बेटे पर तमंचा तानकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर नामजद की तलाश में जुटी है।

    पीड़िता का कहना है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है जिसका फायदा उठाकर पड़ोसी उसपर बुरी नजर रखता है। इस बारे में उसके पिता से शिकायत की गई थी लेकिन नामजद की हरकतों में कोई कमी नहीं आई।

    कर रही थी बेटे का इंतजार

    महिला के अनुसार नामजद एक साल से उसका पीछा कर अश्लील फब्तियां परेशान करता आ रहा है। आरोप है कि एक अक्टूबर की रात 9 बजे वह दरवाजे पर खड़ी होकर बेटे का इंतजार कर रही थी उसी समय नामजद दानवीर वहां आया तथा गाली गलौज कर घर में घुसकर मारपीट करने लगा तथा कपड़े फाड़कर हाथ पकड़ कर खींचने लगा।

    इस दौरान वहां आए बेटे ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने तमंचा निकाल कर गोली मारने की धमकी दी और भाग गया। पीड़िता ने आरोपी से बेटे की जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।