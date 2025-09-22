UP News : महिला GST अधिकारी को तेरहवीं मंजिल से फेंकने की धमकी, बोले- काट के फ्रिज में कर देंगे स्टोर

अलीगढ़ में एक जीएसटी अधिकारी ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के अनुसार उसके ससुराल वालों ने उसे तेरहवीं मंजिल से फेंकने और काटकर फ्रिज में रखने की धमकी दी। दहेज और रिश्वत के लिए भी दबाव बनाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । एक महिला जीएसटी अधिकारी ने ससुरालियों पर तेरहवीं मंजिल से फेंक की धमकी देने का आरोप लगाया है। कहा है, यह भी कहा कि उसे काट के फ्रिज में स्टोर कर देंगे। क्वार्सी क्षेत्र निवासी महिला के अनुसार उसकी शादी 26 नवंबर 2024 को सिद्धार्थ से हुई थी। वह दिल्ली में एक टेलीकाम कंपनी में डिप्टी मैनेजर है। एक दिसंबर 2024 को परिवार कैंची धाम घूमने गया था। रात में सिद्धार्थ अपने नौकर के साथ चला गया। देर रात कमरे में आया और सो गया। छह दिसंबर 2024 को वह मायके आ गई। ससुराल लौटी तो सिद्धार्थ नहीं मिला।

रिश्वत लेने का बनाया दबाव आरोप है कि ससुर नरेंद्र दत्त शर्मा ने ताना दिया कि उसे दहेज में कौन सी कार मिली है। पांच जनवरी को सिद्धार्थ ने महिला पर रिश्वत लेने का दबाव बनाया। मना करने पर कहा कि तुम्हें मेरे लिए 50 लाख का लोन लेना पड़ेगा।

आरोप है कि 18 जनवरी को वह सिद्धार्थ के साथ नोएडा वाले घर पर थी, तभी पति ने कहा कि इस तेरहवीं मंजिल से तुमको नीचे फेंक दें तो हड्डियों का भी चूरा हो जाएगा। काट के फ्रिज में भी तुमको स्टोर कर सकता हूं।