UP News : नई कब्र खोदने से बाहर निकली पुरानी लाश, हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

अलीगढ़ के शाहजमाल कब्रिस्तान में नई कब्र खोदते समय पुरानी कब्र से शव निकलने पर हंगामा मच गया। शहर मुफ्ती के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। कब्र खोदने वाले ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। मुतवल्ली ने कुछ लोगों पर जानबूझकर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया है। पार्षद ने कहा कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कुछ लोगों की जिद के आगे कब्र में दफन एक मुर्दे की बेकद्री हुई। शाहजमाल कब्रिस्तान में नई कब्र खोदने के दौरान पुरानी कब्र से शव निकल आया। इससे हंगामा हो गया। इसका वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। बाद में शहर मुफ्ती के सामने दोनों पक्षों के पहुंचने और गलती स्वीकारने के बाद मामला शांत हो सका है।

कब्र खोदने वाले ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका कहना है जबरन कब्र खुदवाने वालों से उसे खतरा है। देहली गेट क्षेत्र के खैर रोड के एक व्यक्ति का 15 दिन पहले देहांत हो गया था। शनिवार को उनके ही परिवार के ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।

यहां दफन करना चाहते थे परिजन स्वजन चाहते थे कि उनको भी शाहजमाल कब्रिस्तान में परिवार के सदस्य की कब्र के पास दफन किया जाए। मुतवल्ली के पास यह बात पहुंची तो उन्होंने इसका विरोध किया। बाद में वे किसी तरह शहर मुफती से लिखित अनुमति ले आए। उस अनुमति में इस बात का उल्लेख नहीं कि कब्र कहां खोदी जाएगी।

वे कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदने लगे। खुदाई के दौरान पुरानी कब्र का शव बाहर निकल आया। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया। इस पर वहां हंगामी स्थिति बन गई। कब्र खोदने वाले अशफाक ने बताया कि उन्होंने समझदारी दिखाते हुए नई कब्र के नीचे ही पुरानी कब्र से निकले मुर्दे को दफन किया गया।

जानबूझकर विवाद खड़ा करने का आरोप इसके बाद नए शव को दफन किया गया। मुतवल्ली मुईन ने बताया कि कुछ लोग जानबूझकर विवाद उपजा रहे हैं। शहर मुफती को गलत तरीके से जानकारी देकर अनुमति ली थी। अशफाक ने बताया कि पार्षद मशर्रफ मजहर भी उन लोगों में शामिल थे। जबरन कब्र खुदवाने वालों पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पार्षद मशर्रफ मजहर का कहना है कि यह मामला अब खत्म हो गया है। इसे तूल नहीं देना चाहिए।