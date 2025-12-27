Gold Price Hike: ऊंचाई पर सोने की कीमतें, शादी वाले घरों में चिंता; डिमांड में लाइट वेट ज्वेलरी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सोने की कीमतें नए इतिहास बना रही है। शुक्रवार को बाजार में पहली बार गोल्ड 1.41600 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (24 कैरेट) कीमत रहीं। इस एतिहासिक कीमतों से गोल्ड की कीमतें आसमान पर हैं, ज्वेलरी के शौकीन जमीं पर हैं। 15 दिन में सोने की कीमतों में 11 हजार 200 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई है, जबकि गत जनवरी से अबतक इसकी कीमतों में 62800 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई है।

अति मध्यम वर्गीय लोगों की पहुंच से सोने के आभूषण दूर हाेते जा रहे। लाइट वेट ज्वेलरी खरीदने में भी अब सोचना पड़ रहा है। बेटी या बहू के लिए उपहार स्वरूप दिए जाने वाले गोल्ड ज्वेलरी वाले लोग सबसे ज्यादा तनाव में हैं। अब वे ज्वेलरी का वजन कम कर रहे हैं। वहीं अति मध्यम वर्गीय जो लोग लाइट वेट ज्वेलरी खरीद रहे थे, उन्हें अब सोने की आसमान पर पहुंची कीमतें अखरने लगी हैं। उधर बाजार में आधे भी ग्राहक नहीं रहे हैं। जो धनाढय वर्ग है, वह ही सोने के बिस्किट या ईंट खरीदकर निवेश कर रहे हैं।

शादी वाले घरों में बढ़ी चिंताएं, उपहार स्वरूप ज्वेलरी के वजन में बरतनी होगी कंजूसी सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। कारोबारियों के अनुसार यह कीमत के मूल में वैश्विक अनिश्चितता, डालर में कमजोरी, और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण है। इसके चलते कई केंद्रीय बैंक डॉलर-आधारित भंडार से हटकर सोने की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। कमजोर डालर होने से सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रास्फीति पर अगर नजर डाली जाएग, तो अमेरिका में कम महंगाई के आंकड़ों ने भी सोने की कीमतों को बढ़ावा दिया है।

जनवरी से अब तक सोने के 62800 रुपये की हुई है वृद्धि

इस लिए गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। जनवरी में हाजिर बाजार में सोने की कीमत 78800 रुपये प्रति 10 ग्राम थीं। 19 मार्च को सोने के भाव 90250 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए। 11 मई को यह 98850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए। 14 जून में सोना एक लाख रुपये हो गया। 29 सितंबर को सोने की कीमत 120100 रुपये हो गईं। अक्टूबर में 127750 रुपये कीमत हो गईं। 27 नवंबर को यह 128200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। गत एक सप्ताह से गोल्डी की कीमतें हर रोज एतिहासिक हो रह हैं।